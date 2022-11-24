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台海近期爆衝突？　美智庫：眾院議長「是否訪台」成關鍵

▲▼美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）自8月訪台之後，中國在台海的軍事行動就大量增加，但多數專家指出，北京當局在未來1、2年內對台灣動武的機率不大，但仍有許多美中領導人無法控制的影響因素，包含明年1月將上任眾院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）可能會訪台的問題。

根據《美國之音》報導，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）針對「中國在台灣海峽軍事活動增加的『新常態』，是否會導致美中或兩岸在未來1到2年內發生危機或衝突」的假設進行投票與辯論，結果顯示有68％的專家認為不會。

CSIS中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）表示，她不認為台海近期內會發生軍事衝突，但仍舊有些變數存在，例如期中選舉過後，未來的眾議院議長是否會訪台，這將會是台海的新挑戰。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪台。（圖／路透）

前美國中央情報局（CIA）分析師、前東亞情報官員卡爾弗（John Culver）指出，若未來的眾院議長訪台，不會像裴洛西一樣是「自1997年以來首次」，而是12個月、18個月或24個月內的「第二次」訪台，這對於北京當局來說，可能是一個眾院議長定期訪台的新常態，有可能會引發強烈反應。

卡爾弗認為，儘管北京的回應可能不一定會達到衝突或戰爭的程度，但很有可能意味著外交關係的終止，美中台之間的溝通將更加困難。

麥卡錫日前獲共和黨選為眾院領袖，而隨著共和黨成功在眾院拿下過半的218席，超過民主黨的208席成為多數黨，他也將接替裴洛西成為下任議長。麥卡錫抗中友台立場明顯，先前力挺裴洛西訪台的決定，更曾說，若他明年成為議長，將直接率團訪台。

▲▼美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

華府智庫史汀生中心中國政策研究員孫韻（Yun Sun）表示，美國眾院議長可能再度訪台，加上台灣即將進行九合一大選，美中雙方在台海議題上仍有許多挑戰，「麥卡錫要是決定訪問台灣，這是一個美國政府沒有辦法控制的因素，但是中方一定不會因為拜登政府不能控制他，就會對反應做出微調，我覺得這些都是中美雙方都不能控制的。」

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