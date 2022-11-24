心碎巧合！正妹女大生挑戰登頂失聯　「20歲生日當天」尋獲遺體

▲美國正妹女大生出發登山卻一去不回，尋獲遺體之日正好是她的20歲生日。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

來自美國麻州的19歲大二女學生索特洛（Emily Sotelo）平時熱愛登山，有外媒指出，她打算在20歲前完成登頂新罕布夏州白山山脈中共計48座海拔超過4000英尺（1219公尺）的山峰，卻在出發後不久失聯，搜救隊23日在山間尋獲她的遺體，而令人遺憾的是，這天正好是她的20歲生日。

綜合美媒CBS、ABC報導，索特洛最後一次被目擊是在周日（20日）上午，她抵達新罕布夏州弗蘭科尼亞山脈（Franconia Range）的一個營地，當時她表示自己計畫這趟徒步旅程會經過3座山峰，不過當晚，州漁業狩獵執法部門就接獲家屬的失蹤通報並宣布索特洛「延遲未抵達」，請求公眾協尋她的下落。

民間登山隊、政府搜救小組約60多名地面搜救人員，在美軍國民警衛隊的一架黑鷹直升機的幫助下進行搜索，多個小組22日在拉斐特山（Mount Lafayette）的溪流源頭附近發現索特洛的足跡和個人物品。州漁業狩獵執法部門的官員伊士曼（Michael Eastman）認為她可能已凶多吉少，便將重點改為尋找而非搜救，「她不太可能在0度氣溫和時速40英里的大風中存活數日。」

最終搜救隊在23日上午11時左右，在拉斐特山和溪流中間的西北側坡發現了索特洛的遺體，隨即利用直升機將遺體吊起並運送到附近滑雪場。報導指出，索特洛生前是范德比大學（Vanderbilt University）的大二生，主修生物與化學，據推測是在低溫和強風之下被吹落山頂後死於曝曬，遺體尋獲的23日正好是她的20歲生日，令人深感遺憾。

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