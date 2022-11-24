海灣度假離奇亡　2女「全裸暴打片」流出！才知嫌犯竟是她朋友

▲美國25歲女子在墨西哥度假別墅中離奇死亡，隨後網路上竟流出她在房內全裸遭熟人毆打的影片。（圖／翻攝自Instagram／@its.quella_，下同）

記者張寧倢／編譯

美國北卡州25歲女子羅賓森（Shanquella Robinson）10月底在墨西哥一處豪華海灣度假村突然去世，最初家屬被告知她酒精中毒而亡，但網路流出一段她遭到女性友人施暴的「全裸毆打片」，驗屍也發現她死於脊髓嚴重受損與第一頸椎脫位。如今，墨國檢方終於鎖定她的一名友人為殺人嫌犯並發出逮捕令。

根據《紐約郵報》22日報導，墨西哥檢察官阿那亞（Daniel de la Rosa Anaya）針對一名嫌疑人依「謀殺女性」（Femicide）罪嫌發出逮捕令，儘管未公布嫌犯姓名，但他證實施暴者身分正是羅賓森的友人，「事實上，這不是吵架，而是直接性攻擊。我們正在進行相關程序，包含透過國際刑警組織發布警告與向美國要求引渡犯罪者。」阿那亞透露，嫌犯和羅賓森一樣都是美國人。

回顧案件經過，羅賓森的一名友人10月29日下午2時13分在聖荷西德爾卡波（San Jose del Cabo）一家豪華度假飯店請求醫療援助。醫生古蒂雷茲（Karolina Beatriz Ornelas Gutiérrez）發現羅賓森「喝了很多酒」，並出現脫水、無法說話等情況，但生命徵象穩定，她想將病患送到醫院，但羅賓森的朋友們都堅持只要在飯店治療就好。

▲當天參與搶救的女醫生爆料，羅賓森的同行友人堅持只需要讓她在飯店治療休養就好，不願將她送到醫院。

古蒂雷茲試圖為羅賓森進行靜脈注射，但約1小時後，羅賓森出現短暫癲癇發作，伴隨呼吸困難、脈搏減弱，雖然有叫救護車也持續進行CPR，但病況急遽惡化，羅賓森很快就停止心跳，最終在下午5時57分死亡。她去世後不久，有兩段影片就在網路社群上瘋傳，其中一段是羅賓森全身赤裸在飯店房內遭一名女性友人毆打，另一段則拍到她對朋友開玩笑。

大批網友罵聲連連，墨國調查局才介入並列為「謀殺女性」案件進行調查。羅賓森的母親在美國受訪表示，「我希望看到他們每個人都被送回墨西哥受審，因為他們的計畫就是要回到這裡，以為這樣就不會被起訴。」