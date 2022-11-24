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日總務大臣「在國會睡翻」！上任第2天就出包　辯：我眼睛比較小

記者王佩翊／編譯

日本前總務大臣寺田稔因政治資金風波閃電下台，前外務大臣松本剛明21日正式接任其位，然而他上任才第2天，22日就在國會上大打瞌睡，整個畫面都被一旁議員與記者發現。被指出問題後，他竟還辯稱，「自己眼睛本來就不大。」然而從影片中卻可以發現，他明顯地低頭打瞌睡，甚至不時地因失去重心「點頭」。

根據《日本新聞網》報導，松本剛明21日被首相岸田文雄緊急徵召接任總務大臣一職，然而他22日以內閣身分出席參議院本會議時，卻在過程中大打瞌睡，相關畫面流出後，隨即引發爭議。

立憲黨參議員野田國義24日則在國會上點名松本剛明稱，「不知道您是不是很疲累，但是是否能請您好好反省並做出改善呢？」面對指責，松本剛明第一時間還辯解表示，「我的眼睛本來就不大，而且每次發言前，在思考時都會習慣瞇起眼睛。」企圖為自己打瞌睡找理由。

值得注意的是，從日媒所拍攝到的畫面可以清楚看到，松本剛明的確在國會上打瞌睡，不但眼睛直接閉上，甚至還搖頭晃腦，時而抬頭後仰，大睡特睡。

儘管松本剛明嘴硬辯解，但他在遭到在野黨反駁後也隨即道歉。他稱，「今後將會帶著緊張感參加國會的審議，避免類似事件再度發生。」

松本剛明隸屬自民黨麻生派，曾8次當選眾議員。而他原先是民主黨，在籍期間曾任外務大臣，直到民主黨成為在野黨後，他因與黨內理念不合離黨，成為無黨籍，隨後則加入自民黨。松本剛明同時也是日本首任內閣總理大臣伊藤博文的外玄孫。

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