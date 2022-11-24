比大S更狠！　黛安娜分手查爾斯「放火燒了」王宮御用床墊

▲黛安娜王妃的風采和善良深植英國人民內心。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

大S和汪小菲去年離婚，近期卻因生活費問題槓上，她歸還的千萬床墊也被刀割銷毀。不過，已故英國王妃黛安娜更果斷，她與當年的王儲查爾斯正式宣布分居後，立刻放火燒掉婚後在肯辛頓宮（Kensington Palace）睡了11年的桃花心木雙人床墊。

《浮華世界》（Vanity Fair）引述王室記者莫頓（Andrew Morton）的說法報導，一等到查爾斯搬出去，戴妃就著手整頓肯辛頓宮，第一個決定是丟掉床墊，「然後她請人粉刷，安裝新門鎖，並且更換新的私人電話號碼。她獨自一人的新生活開始了。」接下來，她下令在海格羅夫莊園（Highgrove）升起篝火，燒掉所有前夫的東西，讓夫妻多年來共有的物品化為灰燼。

▲戴妃早期王室生活留著一頭宛如羽毛的長捲髮。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透社）

▲黛妃頭髮越剪越短。（圖／達志影像／美聯社）



此外，戴妃也改頭換面，穿搭風格從溫柔典雅變成俐落帥氣，被外界形容從花瓶妻子變成堅決的女強人，原本蓬鬆宛如羽毛的誇張捲髮，也越剪越短。

時尚教主可可香奈兒（Coco Chanel）曾說，「一個女人剪掉頭髮時，將改變她的人生。」曾是戴妃御用髮型設計師的麥奈特（Sam McKnight）說，「她想要獨立、表現得堅強，而剪頭髮就是其中的一部分。我想，在某種程度上，她不想再躲在頭髮或厚重的瀏海後面了」，他們唯一一次吵架就是戴妃趁自己不在時偷偷燙髮，「她認為這樣更好整理。」

BBC記者巴希爾（Martin Bashir）曾在採訪戴妃時直言，「一些人可能會把它解釋為，妳只是在利用機會報復丈夫。」但戴妃表示，「我滿懷希望地坐在這裡，因為前方還有未來，有我丈夫的未來、我自己的未來以及王室的未來」，被外界解讀，她不打算離開，若王室想要和平，就必須放下身段，與人民心中最尊敬的王妃共存。