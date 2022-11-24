染疫後心跳異常加快！醫提「2類新冠後心搏過速」：早上起床最明顯

▲不少人染疫後出現心悸或心跳加速等症狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

一名25歲女性無心血管家族史，但確診新冠肺炎後，只要稍微動一下就心跳加速，經過檢查發現該女性是「新冠後心搏過速症候群」。醫師指出，該症候群包含2種類型的心搏過速，分別是「不正常竇性心搏過速」和「姿勢性心搏過速」，目前致病機轉仍然不是十分明確，但研究多顯示和交感神經及副交感神經失衡有關。

該名25歲女性無心血管家族史，平時有規則從事有氧運動、游泳的習慣，健康狀態良好，且3個月前得到新冠肺炎時，僅有喉嚨痛及輕微咳嗽症狀，已完全緩解，但沒想到確診後運動表現大不如前，稍微動一下就心跳加速，伴隨些許呼吸喘促、胸悶，尤其早上剛起床的時候、甚至從事靜態活動時，也經常感覺到心跳異常快速。

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臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝說，新冠肺炎染疫後，大約5人當中會有1人出現「長新冠（Long COVID）」症候群，其症狀可能包含認知障礙、味嗅覺改變、呼吸喘促、心悸、胸悶、疲勞等。而長新冠當中，有不少患者於染病後4周，仍然有心悸或心跳加速的症狀，甚至可能長達半年以上。

心搏過速症候群包含2種類型的心搏過，第一是「不正常竇性心搏過速」，每分鐘可達100次以上，且於24小時心電圖監測中，平均心跳達每分鐘90次以上，患者有時候在休息時，心跳也明顯比染疫前快上許多。

第二是「姿勢性心搏過速症候群」，患者在傾斜床或直立測試時，每分鐘心跳增加達30次以上，且未出現血壓降低現象，患者平時心跳不一定很快，但稍有姿態變動，特別是早上起床時，會有顯著心跳加速的感覺出現。

▲染疫後可能出現咳嗽、呼吸喘等長新冠症狀。（圖／記者趙于婷攝）

李穎灝表示，新冠後心搏過速症候群當中，不正常竇性心搏過速及姿勢性心搏過速症候群兩種情況可能同時出現，患者可能主述平常心跳就快到感覺得到，稍微動一下更是快到不行，甚至伴隨胸悶、微喘、疲倦等。

目前致病機轉仍然不是十分明確，但研究多顯示和交感神經及副交感神經失衡有關。在預防上，部分研究顯示，疫苗注射或抗病毒藥物的使用，可能減少長新冠發生，但根據現有證據強度，尚無法下定論。

在治療上，大多依照傳統的不正常竇性心搏過速及姿勢性心搏過速症候群來處理，但尚不清楚這類治療在新冠後心搏過速症候群上是否同樣有效，醫師可能會開立調節自律神經的藥物，如乙型交感神經阻斷劑。

而非藥物治療方面，包含循序漸進的運動訓練，幫助修復失衡的自律神經、避免咖啡因或酒精、避免快速姿態改變、彈性襪的使用、在飲食中加入額外的鹽、多喝水等。

李穎灝提醒，新冠後心搏過速症候群並不是新冠肺炎造成心悸或心跳加速的唯一原因，病人也可能因為焦慮、低血氧、輕度發燒、心肌炎、心衰竭而引起相關症狀，是否適合上述治療方式，建議由醫生問診檢查評估後再施行。