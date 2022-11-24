機場安檢大進化！　英國有望2024年解除「100ml液體禁令」

▲英國希思羅機場（Heathrow）。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張方瑀／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國已陸續開放國門，但旅客在機場準備通過安檢時，最麻煩的就是不可隨身攜帶超過100毫升的液體，許多忘記規定的旅客必須在安檢門前，將這些可能是飲料或水的液體倒掉或喝掉，浪費許多時間。英國媒體指出，目前英國準備在2024年前取消這項禁令。

依照現行機場規定，英國旅客在機場安檢時，都必須將筆記型電腦、手機等電子用品從行李中拿出，才能進入掃描器，且隨身行李中不可攜帶超過100毫升的液體，還必須放入塑膠袋中，讓安檢程序複雜又冗長。

根據《泰晤士報》報導，英國政府準備要求各大機場在2024年前全面安裝「醫療級」的掃描儀，功能類似醫院中的電腦斷層（CT）掃描器，讓機場安檢人員能從各種角度清楚分辨行李內的物品，有別於現今的2D成像，就不用讓旅客將電子用品一一拿出，能大幅縮減安檢時間。

除此之外，2006年的「跨大西洋航機恐怖襲擊陰謀」中，有關人士涉嫌計畫使用液體炸藥，讓全球安檢出現變革，禁止旅客隨身攜帶超過100毫升的液體上機，如今這項規定也有機會跟著取消。

事實上這項計畫在2019年前首相強生（Boris Johnson）在任時就宣布開始試驗，但當時正逢新冠肺炎疫情爆發，國際旅客數量暴跌，所以才延後引入至機場。據了解，目前英國交通部（DfT）已告知英國各大主要機場，在2024年中以前要全面更換新的掃描器。

希思羅機場（Heathrow Airport）首席執行官霍蘭凱（John Holland-Kaye）證實，他們已經收到消息，屆時旅客除了能大幅縮短安檢時間之外，也不用擔心隨身的液體會超過限制，但在機器全面換新以前，所有規定依然照舊。

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