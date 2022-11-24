超萌水獺預言「日本世足贏德國」成真　日本網友：太神了

記者詹雅婷／綜合報導

日本23日世界盃上演大逆轉2比1爆冷擊敗德國，引發熱議。但其實早在日德大戰前一天，日本東京一間水族館的水獺「太陽」（たいよう）就做出神準預測，牠把手中捧著的小足球放進日本隊的藍色桶子，讓日本網友直呼「太神了」。

共同社報導，東京都港區的「Maxell Aqua Park品川水族館」22日進行充滿趣味的世足賽占卜活動，在8歲的雄性水獺「太陽」面前擺出3個小水桶，分別是代表日本贏球的藍色水桶、代表平手的黃色水桶以及代表德國獲勝的紅色水桶。

在活動開始之後，太陽一手抓著小足球開始走動，起初先略為接近藍色桶子，接著返回原地後，直直奔向紅色水桶旁邊，但並未把球投入，再一次返回出發點，隨後轉身把球投入放進貼著日本國旗的藍色水桶中。

沒想到這場日德大戰神準被太陽命中，日本隊一開始落後德國，但卻在下半場上演精采的逆轉贏球，讓許多日本球迷感到不可思議，直呼「太神了」、「真有本事」，也有人希望太陽也能針對日本下一場27日對戰哥斯大黎加的賽事做預測。

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