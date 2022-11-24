快訊／倒車11次撞開血路！警開22槍攔不住　匪逃280km高雄落網

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名犯嫌22日中午在寶山鄉開車衝撞警方，爆發警匪衝突，犯嫌靠著蠻力、來回倒車衝撞11次，硬生生將警方駕駛的民車撞開，殺出一條血路逃離現場。警方沿線調閱近百支監視器，發現20多歲之劉姓嫌犯徒步逃逸後又換乘交通工具，還關閉手機試圖躲避查緝，案發一天後，在280公里外的高雄將劉嫌逮捕歸案。

▲新竹寶山地區發生警匪追逐。（圖／記者陳凱力翻攝）

劉姓犯嫌22日開著贓車遭新竹縣警方攔檢，當時他駕駛著白色BMW停在一處社區的死巷內，警方開車趕抵現場堵住出口，並要求嫌犯下車，未料劉嫌拒捕，反而直線加速開車朝警車衝撞，現場員警見立即拔槍喝止。

嫌犯見警方用槍後仍無所畏懼，堅持靠著蠻力衝撞警方民車，一旁民車被撞得打橫，犯嫌來回倒車衝撞11次，在警方連開22槍下成功撞開一條血路逃逸。

警方一路追查，發現劉嫌將車輛丟棄在數公里外的超商旁，之後步行轉乘其他交通工具，一路過濾上百支監視器，才終於鎖定劉嫌行蹤，費時1日，在280公里遠的高雄將犯嫌緝捕歸案。

經查，劉嫌犯有詐欺、侵占、竊盜及毀損等四條通緝在案，疑似不願入監服刑，拒絕盤查駕車衝撞警察，反而罪加一等，警方連夜鍥而不捨的偵辦，總算將劉嫌逮捕到案，全案通緝部分解送原通緝地檢署，涉妨害公務、毀損罪嫌移請新竹地檢署偵辦。



►醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴 檢追來源：淘寶蝦皮買來的



►高虹安合體郭董要「傳承」 林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污



►林冠年北機站送資料要她請辭立委 高虹安反駁：從沒當過我助理



►80里長到場相挺…被質疑灌水造假！高虹安謝他帶隊：畫面說明一切



