7000元住貨櫃屋！球迷不忍暴動了　卡達霸氣喊：全額退款免費住

▲世界盃球迷住帳篷貨櫃屋 每晚要價近7000元引抱怨，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

卡達世界盃開賽以來，主辦方為球迷提供的食宿就爭議不斷，有人抱怨一晚要價台幣7000元的球迷村有如工地，附贈的早餐也差強人意，甚至還有不少球迷訂了住宿，卻在入住時才被告知房間不夠了。卡達最高委員會在23日指出，他們將為受影響的球迷提供全額退款與免費的替代住宿。

據《太陽報》報導，卡達為了籌辦世界盃，斥巨資重砸近2300億美金，創下「史上最貴世足」紀錄，不料食宿問題卻因為主辦方在匆忙準備中安排不妥，而引發球迷不滿。

有網友爆料，他們花了每晚185英鎊（約新台幣6860元）訂購住宿，抵達時卻發現被安排住進金屬貨櫃房屋間，而且房間不僅沒有冷氣，附近還有成堆的瓦礫和垃圾，讓他們感覺「被敲詐了」。

另外，還有人花了錢下訂住宿後，卻在入住時被告知球迷村的房間不夠了，導致他們在烈日下等待了6個小時，仍被迫露宿街頭，或不得不另覓住處。也有網友表示，球迷村附贈的早餐也差強人意，「這整趟旅程感覺糟透了」。

球迷對主辦方的不滿日益累積，導致緊張局勢在當地23日早上一觸即發。球迷們在球迷區表達抗議，一位官員也連忙趕到現場安撫與維持秩序。卡達最高委員會隨後發布聲明，證實他們將為受影響的球迷提供全額退款，並在球迷們停留期間免費提供替代住宿。

聲明指出，「我們已清楚了解因運營商疏忽而導致球迷在入住球迷村遇到問題。這些設施中有部分設備是由不同的私人企業所管理，因此其水準並未達到卡達向球迷宣傳的標準，而糾正這些問題是最高委員會的首要任務。」