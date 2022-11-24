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精準命中日本擊敗德國！他「大膽預測」南韓對烏拉圭：1比1平手

▲▼2022世界盃H組，南韓將於24日對上烏拉圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022世界盃H組，南韓將於24日對上烏拉圭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2022年卡達世足賽結果出乎預料，日本隊昨（23）日以2比1的成績擊敗曾4度獲得世界盃冠軍的德國隊，其教練下半場替換選手、以及隊友們沉著冷靜成為獲勝關鍵。英國《BBC》足球解說員薩頓精準預測日德比賽結果，至於今（24）日晚間南韓迎戰烏拉圭，最後是由誰勝出？他認為，雙方應該會1比1平手。

克里斯•薩頓（Chris Sutton）是一名英國退役的職業足球員（前鋒）和總教練，曾帶領布萊克本流量者足球俱樂部在英超獲得冠軍，目前在《BBC Radio 5 Live》擔任解說員。

根據韓媒《朝鮮日報》，薩頓於當地時間19日針對2022卡達足球世界盃的16場小組比賽、踢進16強的隊伍等結果進行預測，至目前為止的12場比賽中，他已精準預測9場比賽的勝負結果，甚至能夠完美預測出3場比賽的得分數。

其中，薩頓精準預估日本對德國的比數是2比1。薩頓表示，「一般人通常將B組稱為『死亡之組』，不過我卻認為E組更為困難。可能大部分的人都猜想德國應該能踢進16強以內，不過卻低估了日本隊的實力。德國過去1年來呈現鬆散的狀態，若他們持續散漫下去，等於是給日本一個機會。」

薩頓針對E組進行排序，認為E組第1名是西班牙、第2名是日本，第3與第4名則分別是德國與哥斯大黎加。

▲▼孫興慜眼窩骨折，手術後戴上黑面具接受訓練。（圖／達志影像）

▲孫興慜眼窩骨折，手術後戴上黑面具接受訓練。（圖／達志影像）

至於被分類在H組的南韓，今晚對上烏拉圭的結果將會如何？薩頓預測H組的排行，第1名是葡萄牙、第2名是南韓、第3名是烏拉圭、第4名則是迦納。薩頓坦言，H組較難預測，導致他好幾次更改預測結果。

不過在今晚的比賽中，薩頓預測南韓與烏拉圭將會是1比1平手，「烏拉圭的頭號大將蘇雅雷斯（Luis Suarez）、卡瓦尼（Edinson Cavani）將會帶給南韓壓力。儘管南韓能夠透過控球掌握賽局，但在攻勢上卻明顯不足，孫興慜可能會做為先發，但即便他受傷之前，在本季托特納姆熱刺足球俱樂部的比賽上表現就不是很完美。」

至於日本隊的南野拓實則看好南韓隊的黃喜燦能夠有傑出的表現。

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