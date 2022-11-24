周玉蔻開唱「隱形的翅膀」？　自評：某人若是50分本人就有96分

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數48小時，各政黨候選人紛紛進行最後催票衝刺。資深媒體人周玉蔻24日在臉書發表自己期望能當選的市議員候選人名單，喊話「大家幫忙他們全部凍蒜！」，她更承諾，若以上31位市議員候選人全部當選，就要公開在直播中唱《隱形的翅膀》。周玉蔻要唱歌的消息一出，貼文下方立馬引發網友們熱烈討論，「票投民進黨，蔻蔻開金嗓」。

周玉蔻今日透過臉書發出她期望能當選的市議員候選人名單，她說，「我認真了解也認識的市議員候選人的名單在這裡，衷心希望他們當選，真心誠意為民主，期待這些年輕世代都能凍蒜。」

其中31位市議員名單包括，梁文傑、許淑華、于北辰、簡舒培、趙怡翔、詹晉鑒、林穎孟、苗博雅、顏若芳、林亮君、林延鳯、黃郁芬、吳欣岱、洪婉臻、吳崢、戴瑋姗、卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜、張嘉玲、曾玟學、林德宇、黃守達、周永鴻、施志昌、曾威、張維崢、蔡岳儒、黃捷、張博洋、李雨蓁。

周玉蔻不僅喊話「幫忙他們全部凍蒜」，更向大家承諾，如果以上名單都當選，她就要就公開在直播中唱《隱形的翅膀》，強調「這首歌，姐姐我唱的很好聽，某人若是50分，本人有96分，林楚茵可以作證。」

消息曝光後受到網友們熱烈討論，貼文下方有網友留言表示，「票投民進黨，蔻蔻開金嗓」、「蔻蔻姊，有機會可考慮斜槓一下，出一張唱片吧！」、「蔻姐要唱歌？？對不起～我笑了」、「拜託鄉親大家加油，我想聽蔻姐唱隱形的翅膀」、「蔻蔻姐不是96分是109分」。