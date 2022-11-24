看世足巧遇王室！他被升級超奢旅程　抱獅子開超跑「爽住170億宮殿」

▲沙利文在卡達巧遇埃米爾家族一員，沒想到竟享受了一段奢華的旅程，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國球迷沙利文（Alex Sullivan）最近到卡達觀賞球賽，不料第一天就在超市買啤酒時，巧遇埃米爾（Emir，卡達君主稱謂）家族一員，還幸運受邀到王室位於首都杜哈附近的宮殿參觀，而沙利文也和大家分享了他乘坐超跑，還有和小獅子一起玩耍的超奢之旅。

綜合英媒報導，沙利文透露，他21日抵達卡達後，便與父親湯米（Tommy）到附近的超市逛逛，想要買一些啤酒配球賽；不料他們在途中遇到了一位卡達酋長的兒子，「他開玩笑地跟我們說，『我們是賣啤酒的』，於是我便跳上後座，到他的宮殿參觀」。

沙利文描述，「這些貴族白天大部分時間都在睡覺，但他們開著藍寶堅尼帶我們四處兜風，還將我們載到價值高達20億卡達里亞爾（約新台幣170億元）的宮殿去玩。他們有一個私人動物園，裡面飼養著小獅子、各國的奇珍異鳥和猛禽，他們顯然是商政界非常有權勢的人。」

儘管埃米爾家族有權有勢，但沙利文指出，「他們非常慷慨好客，對我們也十分友好，我們聊得十分開心，也渡過了一段美好的時光。」沙利文在網上發布了一段他與埃米爾飼養的小獅子一起玩耍的影片，只見沙利文直接將拴著皮帶的小獅子抱在懷裡，甚至還對牠又親又摸。

沙利文的奇幻經歷被曝光後，瞬間在網上引起討論，有網友感嘆卡達埃米爾的生活太奢靡了，但也有網友質疑沙利文是在為卡達做宣傳，「老實說吧，他們到底給了你多少錢」。