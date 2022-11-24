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南韓世足「街頭應援」續辦！市府派6大消防急救隊　準備嗨翻光化門

▲▼2018年俄羅斯世足賽時，上萬名南韓粉絲聚集首爾光化門廣場進行街頭應援。（圖／達志影像／newscom）

▲2018年俄羅斯世足賽時，上萬名南韓粉絲聚集首爾光化門廣場進行街頭應援。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從首爾梨泰院10月底爆發萬聖節踩踏慘劇後，南韓曾一度考量取消光化門「街頭應援」活動，大韓足球協會向首爾市府遞出取消活動申請，這項延續20年傳統的活動面臨停辦風險；不過今再三考量後，首爾市府決定延續這項傳統，同時派出6個急救與救難小隊進駐現場。

根據《韓聯社》，2022卡達世界盃南韓隊上烏拉圭的比賽將於今（24）日晚間開打，為了確保街頭應援活動能夠在安全的情況下進行，首爾市消防災難本部決定派出4隊119急救隊、2隊特殊救助隊等共6個單位分散駐守在光化門廣場，只要現場傳出傷患，便能立刻採取急救措施、協助移送醫院，且能隨時應對大型事故的發生。

同時，54名消防公務員與9輛消防車在光化門廣場一帶隨時待命，他們負責事前檢查消防安全、發生各種事故時救助與移送傷患，以及迅速傳遞現場情況；現場還備有119現場狀況室統籌管控現況，且還確保119救護車有足夠空間或道路迅速移動至現場。

首爾市消防災難本部也與首爾市府安全管理部門、警方等建構合作機制，啟動緊急應對體系，互相分享情報。

為了做好萬般的準備，管轄光化門廣場一帶的鐘路警察署實施事前盤點，包括除去街頭應員現場上的任何消防安全危險要素，在街頭應援進行的同時也將持續展開巡邏，一旦發現任何危險要素，便及時採取應對措施。

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