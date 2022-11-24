遭爆收400萬捐款　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

▲陳明通外交國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市議員王鴻薇23日拿PTT上的爆料訊息指控國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了高達400萬捐款。對此，陳明通24日上午赴立法院外交及國防委員會專案報告時，被媒體問及此事，他重申「陳局長不回答陳教授問題」、「去問陳教授的陳律師」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會時，被媒體問及400萬議題時表示，陳局長不答陳教授問題，並請媒體「去問陳教授的陳律師」。

有關400萬的議題，陳明通的律師陳昱龍23日晚間代為發表聲明指出，帳號「orsonrain」在PTT上散播訊息為不實訊息，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不當對價關係之行為。

聲明指出，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，依照台大之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通絕無任何徇私或不法行為。

聲明表示，針對「orsonrain」帳號或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會不實訊息並散佈於眾之行為，嚴重不法侵害當事人名譽者，律師將代當事人檢附相關證據向檢警報案，並提出相關訴訟。