世足場館「冷到發抖」！辦在沙漠國家　球迷卻得穿套頭毛衣進場

記者張寧倢／綜合外電報導

卡達世界盃開踢，世界各國球迷先前抱怨，一晚花費近200英鎊（約新台幣7400元）卻住在「感覺像工地」的貨櫃屋和帳篷裡，附贈的早餐盒內容物宛如飛機餐。最近，球迷們又抱怨卡達控溫做過頭，害得「體育館太冷了」，晚上氣溫降到19℃左右，連當地人進場看比賽都要穿套頭毛衣，還有音控師被拍到冷到發抖。

▲卡達世足體育館配備了足夠的冷氣空調，防止球員太熱。（圖／路透）

根據《福斯新聞》、《每日郵報》等外媒報導，來自全球各地的足球迷抵達中東沙漠國家卡達，只為親臨2022年世界盃足球賽緊張刺激的現場，沒想到，地主卡達對上厄瓜多的開幕賽後，陸續有球迷抱怨場館空調開太強，在裡面看比賽實在是「太冷了」。西班牙更一次出現7名球員感冒掛病號，連教練恩里克（Luis Enrique）都說，「這裡的冷氣真的太強了，我們無法忍受，甚至不得不關掉它。」

▲球迷抱怨卡達世足場館「冷氣開太強」，有音控師還被拍到穿長袖外套，雙手插在口袋裡取暖。（圖／翻攝自TikTok／joshdenzel）

英國拳擊手丹澤爾（Josh Denzel）在TikTok上傳一則短片引發熱議，B組首輪英格蘭對伊朗的比賽中，一名音控師穿著連帽外套，雙手還插在褲袋裡取暖，影片中有人說他看起來在發抖。丹澤爾為影片註解，「這裡的冷氣簡直瘋狂（The AIRCON is a madness）。」

▲卡達世足場館的冷氣出風口就設置在觀眾席下方。（圖／路透）

卡達當地人、40歲球迷拉西（Faisal Rasheed）也向媒體表示，他不得不穿上一件栗色的套頭毛衣來保暖，這是卡達國旗的代表色，「確實是太冷了。」報導指出，卡達取得世足舉辦權後，各國對於要在夏季氣溫恐達攝氏50度的中東海灣國家踢球感到震驚，後來延至冬季舉辦，卡達仍興建了7座裝有空調設備的全新體育館，以對抗沙漠氣候。

然而，報導指出，卡達近期白天氣溫可達攝氏30度，但晚上則會降到19度左右，夜間比賽時，安裝在觀眾席下方的空調出風口不斷有冷氣吹出，雖然為場上球員們創造了適合的溫度，但看台上觀眾卻覺得太冷。

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