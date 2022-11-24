德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒批：笑不出來

▲德國後衛呂迪格（Antonio Rudiger）詭異跑姿挨轟。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃足球賽E組23日的賽事上，日本以2比1逆轉德國獲勝，跌破外界眼鏡，更讓德國球迷在場邊集體崩潰。事實上，德國上半場持球率高達81％，日本幾乎被壓著打，這似乎也讓德國選手自信滿滿，後衛呂迪格跑到日本前鋒淺野拓磨旁邊追球時，竟突然換成高抬腿的詭異跑姿，被外界認為是在嘲諷對手，就連球評、德國資深球員都重砲批評。

德國在對上日本的比賽中，上半場的控球率高達81％，總共射門14次，儘管入手的1分是靠12碼罰球，似乎仍然讓德國選手信心滿滿。比賽進行到下半場63分鐘時，淺野拓磨從球門左側衝刺追球時，呂迪格（Antonio Rudiger）也立刻從左方追上，到了接近淺野的時候，呂迪格竟突然一秒轉換成「重心向後抬高腿」的詭異跑姿，讓現場觀眾、球評一頭霧水，畫面也在網路上瘋傳。

▲德國後衛呂迪格（Antonio Rudiger）。（圖／路透）



前德國職業選手哈曼（Didi Hamann）痛批呂迪格的動作非常不尊重淺野，「你不該這樣子輕視對手，我認為這非常的不專業、非常傲慢，他還一邊在笑，而現在只有一支球隊笑得出來。」哈曼表示，「這項運動的精神在於尊重對手，但他沒有這麼做。」

《TalkSPORT》球評卡斯卡里諾（Tony Cascarino）和派福特（Jim Proudfoot）也都表達了相同的看法，「呂迪格很明顯就是在嘲笑身為對手的淺野，這個詭異的跑姿，他還一邊跑一邊笑」、「他的手臂就像卡通人物在糖漿裡面奔跑一樣，風格特別，但現在看起來不應該是這樣做的時候。」

前英超「兵工廠」（Arsenal Football Club）選手利布雷迪（Liam Brady）表示，當呂迪格回顧自己的行為時，應該會感到非常尷尬，「因為日本人報復了他，我想他是在嘲笑淺野，但就像哈曼說的，他自己現在也笑不出來了。」

▲▼德國遭日本逆轉勝，球迷情緒低落。（圖／達志影像／美聯社）



德國最終以全場74％控球率、射門26次、傳球771次的數據輸給日本，而日本控球率僅26.2％，是世界盃史上獲勝隊伍控球率第二低的。場邊的德國足球迷也相當崩潰，全都一臉難以置信或低著頭滑手機，和興奮到最高點的日本球迷形成鮮明對比。

曾拿過4次世界盃冠軍的德國，已經連兩屆在世足首戰就輸給亞洲球隊，先前在2018年的俄羅斯世界盃小組賽，就以0比2輸給南韓慘遭淘汰，當時南韓的控球率僅26％，比這次的日本還低。

德國接下來會在台灣時間28日凌晨3時對戰西班牙，若是再度吞敗，晉級16強的機會就更加渺茫。

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