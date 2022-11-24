遭2兄弟綁架性侵「還逼她嫁給性侵犯」　16歲少女點火自焚





▲少女不堪遭性侵犯騷擾自焚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名16歲少女遭到2兄弟性侵，身心受創的她事後還被2人長期騷擾，其中1人甚至逼迫她嫁進他們家，不願意屈服的她被逼到放火自焚，目前全身70%嚴重燒燙傷住院治療中。

事件7日發生在北方邦法魯卡巴德縣(Farrukhabad)，受害少女因為嚴重傷燙燒緊急送醫，目前仍在醫院接受治療，她向警方表示，去年1月8日她正要回家時，突然遭這對兄弟綁架性侵，「我哭著求他們放過我，可是他們一個抓住我的手，一個抓住我的腿，把我推倒」。

警方辛格(Sachin Kumar Singh)表示，少女家屬後來對2名男子提告，結果2人今年8月獲得保釋後，又開始騷擾少女，一直脅迫她撤案，甚至逼她要嫁給其中1個人，才會導致她想不開放火自焚。

受害者父親控訴，「這2個男人讓我女兒的人生變得一團糟，常常打電話騷擾，還威脅如果不聽從命令就要殺死家人」，雖然有向警方報案，可是警方卻沒有採取任何行動。如今在憤怒村民的抗議下，警方表示已經立案調查，將會對2名被告採取行動。

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