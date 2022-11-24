醫護搶救傷患「沒認出是女兒」　下班回家才知道！搶救5天崩潰拔管

▲潔米22日在親友陪同下受訪，數度淚崩。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

加拿大醫護潔米（Jayme Erickson）被派往車禍現場搶救傷患，下班回家後，才得知稍早救治的重傷少女正是17歲女兒蒙大拿（Montana），當時卻因為對方傷勢太嚴重，完全沒有認出來。她趕緊奔赴醫院看顧孩子，不過經歷5天搶救卻仍無力回天，最後只好悲痛同意拔管。

綜合外媒報導，潔米及團隊15日抵達艾塔省1號省道，發現一名年輕女性受困車內，而且傷勢嚴重、很可能有生命危險。她耗費近30分鐘才將對方拖出，並且持續急救，直到救護直升機抵達，把傷患送往卡加利（Calgary）的大型醫院。

▲17歲的蒙大拿（Montana）傷勢太嚴重，搶救5天後無力回天。（圖／翻攝臉書Jayme Erickson）



不久後，潔米的值班結束，未料才回家幾分鐘，就被加拿大皇家騎警（RCMP）找上門，告知噩耗。原來，蒙大拿和閨蜜外出遛狗，回程卻疑似因為路面結冰而打滑失控，隨即遭迎面而來的卡車撞上。駕駛座友人得以自行脫困，乘客蒙大拿卻沒那麼幸運。

潔米同意拔管後，在臉書宣布女兒死訊，「我照護的重傷患者是我的親生骨肉，唯一的孩子，迷你版的我，我的女兒蒙大拿。雖然我很感激與她共度17年，但還是非常心碎且困惑。我崩潰了，失去一部分的自己，只能收拾破碎的心，希望能夠繼續生活下去。她是一名鬥士，持續戰鬥直至死去那一天。她是如此美麗。」

潔米回憶，蒙大拿是一名游泳健將，野心勃勃地想要考取法學院，儘管遭逢事故去世，卻仍透過器官捐贈遺愛人間，拯救了另外2條性命，「我們很高興寶貝女兒藉由他人的生命繼續活著，在這場悲劇發生後，還拯救了其他人。我們知道這是她想要的，我們為她感到驕傲，也會非常非常想念她。」