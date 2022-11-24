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女為愛飛出國被男友分屍「開膛賣器官」　成無臉人彘陳屍海灘上

女為愛飛出國被男友分屍「開膛賣器官」　成無臉人彘陳屍海灘上。（圖／翻攝自Twitter）

▲失蹤女子慘遭分屍殺害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥51歲女子布蘭卡(Blanca Arellano)為了見網路情人，特別從墨西哥城搭機飛4,828公里前往秘魯利馬，然而卻成為犯罪集團的目標，失蹤後被人發現陳屍在海灘上，遺體不但遭到分屍還被摘除器官。

布蘭卡為了見在網路上結識的37歲男子胡安(Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto)，特別為愛飛到利馬，然而人後來卻突然失蹤。姪女卡拉(Karla Arellano)表示，布蘭卡原本都會和她聯絡，7日卻突然失去音訊，緊急聯絡胡安，對方卻告訴她，2人戀情已經結束，布蘭卡決定離開回到墨西哥。

正當家人心急在網路上尋人時，有民眾9日在瓦喬市(Huacho)海灘發現一根詭異斷指，手指上還戴著一個銀戒指，隔天又有漁民在港口發現漂著一顆無臉人頭與斷臂，第三天又在同一海灘找到一具器官被掏空的軀幹，後來證實死者就是布蘭卡。

法醫驗屍發現，死者五官是被人使用專業器具特別消除，犯案者顯然十分有經驗。警方後來前往胡安住宅搜尋，在多處地點發現血跡還有女裝等物品，更恐怖的是，胡安還曾在TikTok發布多支影片，裡面秀出大量死者器官，目前依殺害女性、販賣人口與販售器官等罪將人逮捕。胡安否認涉案，案件正在調查中。

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