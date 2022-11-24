世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

▲圖為辛巴威女童接種麻疹疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）與美國疾病管制與預防中心（CDC）23日表示，麻疹現在是全球迫在眉睫的威脅，因為新冠疫情導致麻疹疫苗接種率下降，削弱對此種疾病的監測。

路透報導，麻疹幾乎可透過接種疫苗預防，但疫苗覆蓋率需達95%才能防止疫情爆發。依據世衛與美國CDC聯合發表的報告，由於受到新冠疫情大流行影響，2021年有接近4000萬名孩童未能接種麻疹疫苗，創下歷史新高。

世衛主要負責麻疹的奧康納（Patrick O 'Connor）22日表示，雖然麻疹病例與前幾年相比尚未出現大幅增加，但如今已是採取行動的時刻，「我們現在正處於一個十字路口，要緩解這種情況，將是非常具有挑戰性的12至24個月」。

奧康納說明，麻疹具有高度傳染性，而持續的社交距離措施與麻疹週期性傳播等因素，可能解釋為何儘管免疫差距不斷擴大，但如今個案數仍未出現爆炸性增長，但情況可能很快就會發生變化。

依據衛生福利部疾病管制署網站資訊，麻疹是由感染麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

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