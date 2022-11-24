1家4口成「皮包骨乾屍」疑餓死！警挖出神秘簡訊　案情大反轉

▲警方將遺體依序搬出現場。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

印尼西雅加達一戶鮮少與鄰居互動的人家，近日傳出惡臭，警方破門後才發現一家4口早已明顯死亡，並各自陳屍在不同房間。由於4人只剩下皮包骨，胃內沒有殘留食物，並且變成乾屍，因此警方懷疑可能是被「活活餓死」。然而案情在1周後卻出現反轉，警方從其中2名死者的手機中發現帶有負面情緒的簡訊，因此懷疑案件可能還有其他內情。

綜合外媒報導，71歲男子魯迪安托．古拿溫（Rudyanto Gunawan）、68歲妻子瑪格麗塔（K. Margaretha Gunawan）、42歲兒子迪安（Dian）以及68歲弟弟布迪安托（Budyanto Gunawan）平時住在西雅加達，然而4人平時幾乎不與鄰居互動，獨來獨往。

鄰居指出，最後一次看到這家人是在9月，而有人在11月發現這間屋子傳出奇怪的惡臭，於是通報警方處理。警方10日破門而入，便發現4人分別陳屍在家中的不同位置。警方發現，4名死者的遺體已經乾癟，都是皮包骨狀態的乾屍。儘管死因尚未確定，但是並沒有明顯外傷。

據屍體腐爛的情況判斷，4人的死亡時間至少超過3周，但時間應該不盡相同。此外，驗屍結果指出，4人的胃部沒有食物殘渣，冰箱內也空無一物，再加上遺體的情況，很有可能是生前經歷過長期挨餓與脫水的情形，也就是說，可能是被活活餓死。

警方21日公布最新調查方向時，案情疑似出現驚人反轉。警方表示，4人的死因可能不是餓死，其中有遺體可能早在5月就已經死亡。不僅如此，警方還發現其中2部手機內有負面情緒字眼的簡訊，讓案情再度走入迷宮。

另一方面，警方還發現，布迪安托生前經常變賣哥哥魯迪安托的財產，不排除與案件有關聯。

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