路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

▲女騎士在路上全裸飆哈雷。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

擁有一台經典哈雷（Harley Davidson）重機是許多人的夢想，而美國一名網友日前開車在路上時，突然看到前方有一人正騎著一輛哈雷，但令他傻眼的是，騎士居然是一名「全裸」女子，且年紀應有超過50歲，後來甚至還直接闖過紅燈。警方表示，這名女子有吸毒前科，在闖紅燈後已強制送醫。

根據《每日星報》報導，美國佛州一名網友日前開車在路上時，突然看到有一名婦人居然「全身赤裸」騎著哈雷機車在高速公路上奔馳，身後還插著一幅美國國旗。這名網友表示，「我以為她穿著肉色的衣服，我加快速度想上前看，沒想到她居然是裸體。」

網友說，這名女騎士的年紀應該有超過50歲，她一絲不掛地騎著重機，眼神直盯前方，彷彿周圍沒有任何人，接著在下一個路口闖紅燈騎走，「如果我全身赤裸，我也不會在紅綠燈前停下。」

後來佛州湖郡（Lake County）警方表示，這名女騎士在闖紅燈轉彎後就被警察攔了下來，原來她正因為吸毒指控，剛從監獄裡關了6星期出來，現在已經被強制送醫。

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