20秒擋4球！日本門將：阻止射門是我存在意義　12碼丟分免成戰犯

▲日本門將權田修一。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃足球賽E組日本首場對上德國再爆冷門，以2比1精彩逆轉勝，收下3積分，挺進16強機率暴增。其中日本門將權田修一在上半場犯規導致失分，差點成為戰犯，但他下半場在20秒內連撲擋住4球，讓日本士氣大振，他賽後受訪時堅定表示，「阻止射門就是我存在的意義。」

▲日本逆轉德國2比1獲勝。（圖／達志影像／美聯社）



日本藍武士23日晚間在首場比賽遇上德國，賽前外界對於教練森保一的選人滿是批評，權田被選為首發門將也遭到質疑。日本比賽一開局氣勢驚人，但遲遲無法攻破德國大門，沒想到在第31分鐘時，權田出擊釀成大禍，在禁區撲到德國選手，讓德國主將京多安（Ilkay Gundogan）獲得12碼球機會，最終權田也無法攔下，導致日本以1比0落後。

▲▼權田撲到德國球員後，讓京多安獲得罰球機會踢進12碼球。（圖／達志影像／美聯社、路透）



權田賽後接受訪問時表示，在罰球後的心理情緒控制很重要，因為在擔任守門員的過程中會涉及到失分，在日本職業足球聯賽（J2）隊伍清水心跳（清水エスパルス）效力時就有針對這個做練習，所以現在才能好好調適。

權田說，「其實我們原本的計畫是在不失球的情況下維持0比0，但因為我給了點球，所以全隊就有點瘋了，不過如果能繼續前進，就像沙烏地阿拉伯一樣，只要我們堅持到最後，還是有機會的，我的工作就是不管丟1分還是2分，都要盡可能地縮短差距結束比賽。」

▲▼日本門將權田修一擋下多球。（圖／達志影像／美聯社、路透社）



比賽到了第70分鐘時，替補上陣的霍夫曼（Jonas Hofmann）、格納布里（Serge Gnabry）在2分鐘內射門4次，權田20秒內4連撲驚險守住，讓日本士氣大振。接著於75分鐘發動攻勢，南野拓實把球送到門前被撲出，但堂安律補射破網，將戰局扳成1比1。

▲權田堅定表示，阻止射門就是我存在的意義。（圖／達志影像／美聯社）



整場幾乎都被壓著打的日本，第83分鐘利用德國後防線的失誤，板倉滉長傳到禁區，淺野拓磨抽射破門，日本以2比1反超逆轉勝。

談到20秒內救下4球的驚險過程，權田堅定表示，「阻止射門就是我存在的意義，不管在什麼情況下，我存在的意義只有阻止那顆往門框飛來的球射門，這就是我存在的意義，所以我會拚盡全力。」

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