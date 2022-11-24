黃珊珊下猛藥拚殺出血路　空戰「精準喊話」催選票

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

作為兵家必爭之地的首都台北市這回九合一參選大爆炸，共12人搶爭市長一位，但隨著時間推移，最終依舊為藍綠白三大勢力的戰場。三強中，無黨籍的黃珊珊雖有著現任台北市長柯文哲的支持，在國民黨與民進黨的夾殺下仍陷苦戰。想要入主台北市府，選舉倒數階段黃珊珊開始在空戰上下猛藥，鎖定「潛在選票」精準喊話，以拚殺出血路。

做為候選人聲勢指標之一的選前黃金周，除了國民黨的蔣萬安選擇街頭掃票，白綠兩方都有造勢活動。黃珊珊舉辦「偉大市民挺珊珊」晚會，現場擺滿1.1萬張椅子，主辦單位表示一共有5萬人次到場；而在同一天稍早，民進黨的陳時中也舉行「疼惜台北，為愛而走」大遊行，現場則喊破15萬人齊聚。兩相比較，更顯露在藍綠支持者歸隊下，黃珊珊選情的困境。

黃珊珊深知自己的挑戰，多次猛攻藍綠擴展票源，在黃金周的晚會上就喊話，藍綠兩黨無所不用其極分化台灣人民，只想政黨利益、操作仇恨恐懼與意識形態，以及操作現在最惡劣的惡質選舉文化，「白色是選票，白色更是一道光，白色力量讓台灣翻轉，白色讓我們看見了藍綠政黨醜惡，所以11月26日用選票證明，這道光來照亮藍綠醜惡。」

除此之外，黃珊珊在空戰上近期積極向青年喊話固票。對黃珊珊而言，年輕人的支持是喜也是憂，雖然這是她明顯勝出藍綠的優勢，但同時該族群較低的投票率，也成為她的隱憂。

因此，黃珊珊在臉書上一連多篇發文，都是希望「大家一起站出來」、「出門投票」，更直接點名「年輕人們」，並祭出溫情牌，稱「我真的需要你們的力量」，以求將支持者的選票最大化。

如今，選戰倒數不到48小時，黃珊珊能否延續台北市的白色力量，為民眾黨的柯文哲打下2024總統大選的基礎，近日這番空戰的操作，成為觀察重點。