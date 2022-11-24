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日本贏球澀谷上演日式慶祝！　「DJ警察」出動引導嗨爆人群

記者張靖榕／綜合報導

日本此役在世界盃以2比1擊敗德國，不僅現場日籍球迷主動留下來收垃圾獲得讚賞，就連在澀谷路口慶祝的人們，都還遵守「紅燈停綠燈行」的規定，現場也出動DJ警察引導人群。

日本澀谷街頭23日晚間有大量人潮齊聚慶祝日本隊獲勝，影片拍下擁擠的人潮站在路邊等紅燈，行人號誌綠燈一亮，所有人就跑上斑馬線和柏油路，瘋狂手舞足蹈，在微雨的夜晚裡歡樂慶祝。

▲▼澀谷球迷狂慶踢贏德國，不忘遵守交通法規。（圖／翻攝推特「@TheInsiderPaper」）

▲澀谷球迷狂慶踢贏德國，不忘遵守交通法規。（圖／翻攝推特「@TheInsiderPaper」）

當行人號誌亮起紅燈時，人們也會乖乖退回路邊，現場同樣部署指揮交通的警力，但可見警察不需費太大的功夫，也能維持路上交通暢行。影片在推特上傳不到3小時，已累計超過530萬人次觀看，各國網友紛紛留言，「足球就是有這種力量，我愛足球」、「文明的日本」。

▲▼日本大逆轉擊敗德國！澀谷萬人「暴動」塞爆路口　趁綠燈歡呼快閃。（圖／路透社）

▲日本球迷街頭嗨翻。（圖／路透社）

知名球評、前交通警員石明謹也在臉書分享畫面，看到日本球迷守規矩在路口不斷退後前進，在街頭狂歡還不阻礙車輛通行，形成獨特的日本式慶祝，「感覺好可愛」。台灣網友也紛紛留言，「日本式狂歡」、「羨慕他們的民族性」、「節制的放肆，嗯，這很日本」、「警察在現場還是一直說很危險，叫大家小心，真的很有趣」、「好有秩序的民族啊」！

東京鬧區澀谷和大阪鬧區道頓堀都出現慶祝人潮，甚至還有「DJ警察」引導秩序。日本當地警方為避免事故，除了派出交通警察維持秩序外，也派出著名的「DJ警察」引導，警視廳該支「心理誘導部隊」主要負責在大型活動時，透過幽默、節奏等吸引人群注意的方式管理現場人群，因為帶氣氛像是夜店DJ，因此被稱為「DJ警察」。
 

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