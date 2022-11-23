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居家看護發高燒「送醫不治」！家屬怒告雇主求償688萬　法院判敗訴

▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

▲華女是一名看護，某天起床工作時發燒，送醫竟然不治身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

許多人家中有年紀大的長輩，會請看護來照顧。上海奉賢一名華姓女子受到聘雇，幫忙照顧黎姓雇主的父母，沒想到某天清晨起床時發燒，送醫後不治身亡，氣得家屬向公司、黎姓雇主提告，一共求償158萬元（人民幣，下同，約新台幣688萬元），近日判決結果出爐，華女家屬求償被駁回。

綜合陸媒報導，華姓女子在奉賢照顧黎姓雇主的父母，去年7月某天的清晨突然發燒，卻仍堅持起床照顧2老，後來實在太過不舒服，被送醫搶救，但仍因發熱引起的急性呼吸衰竭身亡。

華女的家屬無法接受，將保母公司、黎姓雇主一狀告上法院，分別求償100萬元（約新台幣435.8萬元）、58萬元（252.8萬元）。

▲桃園市鍾姓男子去年4月間右腳傷口嚴重感染就醫，因事後不滿吳姓醫師未植皮，竟在醫院附近電線桿上張貼「無良醫師、收高額醫療費、詐騙」之告示。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲華女起床後發燒，沒想到送醫後不治身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，黎姓雇主喊冤，當天華姓告知發燒後，他立刻回報保母公司，請其他人來接替工作，並打電話叫了救護車，沒想到回到房內時，華女已在房間內昏迷。

而依據監視器畫面，華女當天身體不適，仍強撐著起床，想照顧雇主的父母，但黎母看到華女身體不適，便要求對方回房間內休息，並沒有指派任何工作，過程中甚至還幫忙攙扶，叮嚀對方不要摔倒。

法官審理後認為，華女屬於完全民事行為能力人，可以判斷自身的狀況，雇主也從來沒有制止就醫，還有出言提醒、即時救治，且照一般人的觀念而言，難以想到發燒會有這麼嚴重的後果，因此雇主不存在過錯，公司也不應承擔雇主的責任，因此判華女家屬敗訴。

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