人的床比猩猩巢穴還髒！4周不洗「床單滿是病菌」　最佳更換時間曝

▲專家建議，人們至少每2周就要換一次床單。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國曾對2250名成年人進行調查，發現有近半數單身男子居然4個月才換一次床單，其中甚至還有12%的受訪者承認，他們只有在想起來時才會換床單。換言之，他們換洗床單的頻率更低。然而，人們實際上該換洗床單的頻率可能比我們想像的要更頻繁。

睡眠專家BedKingdom團隊表示，平均而言，一周換一次床單是最理想的狀況，而且頻率不應低於2周一次，因為床單使用超過2周後，就會殘留大量皮屑、身體油脂和汗液，進而導致細菌滋生，並產生難聞的氣味。

英國床品零售商Time4Sleep此前進行了一項實驗，讓受試者睡在同一張床單整整一個月，並在每個周末從枕套、床中和床尾採取樣本，送到西班牙塞維利亞大學的生物實驗室。

研究結果發現，連續7天不換的床單就會開始滋生細菌，而1個月沒換的床單更會出現一系列可怕的細菌，其中包括會引發肺炎，淋病和闌尾炎的擬桿菌屬細菌（bacteroidales）、可引起淋病的奈瑟氏菌目（neisseriales）細菌和可能導致雷米爾氏症（Lemierre syndrome）的梭桿菌目（fusobacteriales）。

這意味著，人們只要一個月不換床單，就會睡在噁心的汗液和死皮細胞中，而且還得與細菌、塵蟎為伍，並引發肺炎、淋病等疾病。北卡羅萊納州立大學的另一項研究也表明，人類床上的細菌比黑猩猩巢穴的細菌種類還要多，因此專家們都建議人們應該更頻繁地更換床單。