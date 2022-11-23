拜登在總統辦公室M字腿？　「視覺錯位圖」嚇壞網友

▲拜登上傳的照片引發熱議。（圖／拜登推特）

記者王佩翊／編譯

近日剛迎接80歲大壽的美國總統拜登21日在推特上發布一張照片，只見照片中的他站在辦公椅後方，雙手些微靠在椅背上。然而許多網友卻表示，第一眼看到這張照片時，還以為拜登是半蹲在桌子上，並把屁股放在椅背上，呈M字腿的姿勢，而這張「視覺錯位圖」也意外引發討論。

美國總統拜登20日剛迎來80歲生日，而他21日在推特上寫道，「準備替美國家庭做更多的事。」並附上一張在辦公室的照片。照片中的拜登將西裝掛在辦公椅的椅背上，並站在椅子後方，雙手交疊放在椅背上。許多網友看到這張照片的第一眼，竟將西裝外套錯看為「拜登的腿」，以為本人在辦公桌上蹲馬步。

Ready to get more done for American families. pic.twitter.com/UpbwnZVUXA — President Biden (@POTUS) November 21, 2022

荒謬照片也嚇壞不少網友，待大家定睛一看，才發現這根本是一張普通到不行的照片。網友回應稱，「我還以為拜登蹲在桌子上，然後把腳靠在椅背上。看來我需要更多咖啡」、「我也以為他的腳掛在椅背上」、「我真的以為那件西裝是他的腳」等。這張視覺錯位圖意外引發網友熱議。

另一方面，拜登的大孫女娜歐蜜（Naomi Biden）19日和交往4年的男友在白宮舉辦婚禮，而這也是白宮史上第19場婚禮，娜歐蜜則成為史上首位在白宮完婚的美國總統孫女。該場婚禮並未對外開放，新人僅在親友的見證下共許終生。

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