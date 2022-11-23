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大陸 大陸焦點 特派現場

跨海匯聚創意火花　兩岸青年點靚申城

記者趙禕/上海報導

一場讓海峽兩岸青年學子認識上海、瞭解上海、喜愛上海的2022「情繫青春．尋味傳統」兩岸青年文旅交流活動，在經過三個星期的參觀交流、學習和腦力激盪、碰撞之後，今天以豐碩的成果畫下句點；參與的學生們帶走寶貴的文化記憶，為上海留下精彩紛呈的文創作品。

▲2022「情繫青春．尋味傳統」活動今天閉幕。（圖／記者趙禕攝）

▲2022「情繫青春．尋味傳統」活動今天閉幕。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩岸青年學生展示自己設計精彩紛呈的文創作品。（圖／記者趙禕攝）
▲▼兩岸青年學生展示自己設計精彩紛呈的文創作品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩岸青年學生展示自己設計精彩紛呈的文創作品。（圖／記者趙禕攝）

由中華文化聯誼會、上海市文化和旅遊局主辦，上海東方明珠國際交流有限公司承辦的2022「情繫青春．尋味傳統」活動，今年由傳統工藝達人、老字號專家和學者帶領參與活動的青年學子們，圍繞「滬台老字號」和「海派非遺」兩大主題的多個品牌IP發揮創意，設計出伴手禮、裝置藝術、數位化作品等50多件具有中華傳統文化魅力、海派文化特質的文創作品。

本次活動有來自復旦大學、上海交通大學、上海大學、上海工藝美術職業學院等10所大學、20個專業的兩岸青年組隊聯手協作，運用各自所學的專業知識，設計、創造出獨具特色的創意作品；同時還吸引上海其他各大學設計相關專業學生參與投稿。

在三個星期的活動裡，學生們通過「一江一河」主題參訪，走遍上海哈爾濱食品廠、汪裕泰茶莊、供美香、聖祖食品等老字號，以及徐行草編工藝、土布染織技藝、盤扣製作技藝、海派剪紙藝術等非遺傳承地，在老字號尋味講座、海派非遺草編手作、走進兩岸文創園等活動中攜手合作、交流互助，獲得豐富的文化交流經驗和實踐內容。

▲▼參與活動的學生們在老字號和非遺傳承地參觀學習，找出靈感設計文創作品。（圖／主辦方提供）

▲▼參與活動的學生們在老字號和非遺傳承地參觀學習，找出靈感設計文創作品。（圖／主辦方提供）

▲▼參與活動的學生們在老字號和非遺傳承地參觀學習，找出靈感設計文創作品。（圖／主辦方提供）

這次活動也產生了許多優秀的作品，今天的閉幕典禮上，與會嘉賓為獲獎的青年們頒發獎牌。本屆活動一共有六件作品得獎，非別是獲得最佳創意獎的「草蝶翩躚，茶芳香溢」和「『打』→『貢』」、獲得最佳設計獎的「蝶音嫋嫋」和「『供美香&盤扣』創新包裝設計」，本屆最佳作品獎則由同濟大學齊芳婕（台）、上海戲劇學院方佳寶（陸）、華東師範大學黃鬱庭（台）、復旦大學鮑永安（台），以聖祖食品的「招財風獅爺」系列產品結合上海海派文化和徐行草編等技藝創作帶有台灣特色和海派文化底蘊主題包裝的「編織情緣 系兩岸願景」，和由上海工藝美術職業學院唐嘉琪（陸）、上海中醫藥大學彭冠儒（台）運用海派剪紙藝術和台灣老字號經典糕點元素通過陶瓷工藝製作和KT版表達組合成的懸掛裝置「追憶」獲得。

▲️東方明珠新媒體股份有限公司副總裁魚潔、上海工藝美術職業學院副院長李波為獲獎學生頒發最佳創意獎。（圖／記者趙禕攝）

▲️東方明珠新媒體股份有限公司副總裁魚潔、上海工藝美術職業學院副院長李波為獲獎學生頒發最佳創意獎。（圖／記者趙禕攝）
▼️上海市文化和旅遊局港澳台辦公室主任鳳智、️上海市人民政府台灣事務辦公室交流處處長吳甲春為獲獎學生頒發最佳設計獎。（圖／記者趙禕攝）

▼️上海市文化和旅遊局港澳台辦公室主任鳳智、️上海市人民政府台灣事務辦公室交流處處長吳甲春為獲獎學生頒發最佳設計獎。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市文旅局副局長金雷為獲獎學生頒發最佳作品獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市文旅局副局長金雷為獲獎學生頒發最佳作品獎。（圖／記者趙禕攝）
▼本屆最佳作品獎「編織情緣　繫兩岸願景」。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆最佳作品獎「編織情緣　繫兩岸願景」。（圖／記者趙禕攝）
▼本屆最佳作品獎「追憶」。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆最佳作品獎「追憶」。（圖／記者趙禕攝）

主辦單位今天還向幾位活動期間向同學們授課的指導老師頒授了榮譽證書，對他們熱心奉獻、傳授知識的辛勞表達感謝之意。

▲主辦單位向指導老師們頒授榮譽證書。（圖／記者趙禕攝）

▲主辦單位向指導老師們頒授榮譽證書。（圖／記者趙禕攝）

對於本屆活動的成功舉辦，上海市文化和旅遊局副局長金雷表示，在機械化、自動化程度已經發展到很高的階段，唯有創意是沒辦法用機械化和人工智能替代的。期待「情繫青春」活動能夠成為青年學子們未來職業發展過程中重要的嘗試和實踐，更希望通過他們的學習探索，能夠在文創設計領域不斷積累才幹，成為兩岸文旅交流的重要的使者和中堅力量。

▲上海市文化和旅遊局副局長金雷。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市文化和旅遊局副局長金雷。（圖／記者趙禕攝）

在今天的儀式開始之前，與會的嘉賓們就先到上海東方明珠廣播電視塔零米大廳欣賞了本屆青年學生們的作品，金雷副局長在聽學生介紹設計理念的時候表示，他充分體會到每一件作品都包含了兩岸青年的創作激情、聰明才智和對上海這座城市的喜愛之情；相信大家在豐富的活動中，不但經歷了一段充實且有意義的文化創作之旅，也在沉浸式體驗中感受到海派文化的獨特魅力。

▲與會嘉賓欣賞本屆青年學生們的作品。（圖／記者趙禕攝）

▲與會嘉賓欣賞本屆青年學生們的作品。（圖／記者趙禕攝）
▼本屆活動最佳作品獎得主向與會嘉賓介紹作品的創意靈感和創作內容。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆活動最佳作品獎得主向與會嘉賓介紹作品的創意靈感和創作內容。（圖／記者趙禕攝）

作為本次活動參與單位之一，天梯茗茶聯合創始人的黃曉亭表示，他們產品的包裝每隔一段時間就會做全新的呈現，這次有學生們注入的活力元素，在新產品裡都有機會應用；這不但能更好的發展推廣台灣的茶葉，還有更多年輕化的創意，使喝茶根深蒂固在中華民族的基因裡發揚光大。

▲天梯茗茶聯合創始人黃曉亭與本屆青年學生作品「上海小姐姐的茗茶時光」。（圖／記者趙禕攝）

▲天梯茗茶聯合創始人黃曉亭與本屆青年學生作品「上海小姐姐的茗茶時光」。（圖／記者趙禕攝）

本屆活動完成的精彩創意作品將以「兩岸青年文創設計作品展」形式在上海東方明珠廣播電視塔零米大廳展出，從今天起持續展出到11月26日。

▲▼「兩岸青年文創設計作品展」將從今天起持續展出到11月26日。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「兩岸青年文創設計作品展」將從今天起持續展出到11月26日。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「兩岸青年文創設計作品展」將從今天起持續展出到11月26日。（圖／記者趙禕攝）

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