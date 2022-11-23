偷情男女野戰一半　突然被淋「50條強力膠黏私處」詭異曝屍森林

▲男女野戰時，被淋大量強力膠詭異死亡。（圖／示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者李振慧／綜合報導

印度拉賈斯坦邦烏代浦市(Udaipur)發生一起詭異命案，一對男女被人發現陳屍在森林中，詭異的是2名死者呈現交合姿勢，疑似是床戰到一半時突然被淋上大量強力膠，無法動彈時遭到殺害。

戈貢達區(Gogunda)警方18日在山區森林中，發現一對詭異的男女屍體，死者為30歲男教師拉胡爾(Rahul Meena)與28歲女子蘇努(Sonu Kunwar)，2人皆是已婚身分，不是夫妻的2人屍體卻全裸交纏在一起，身上還被淋了大量強力膠，遭人用刀刺死。

警方調查後逮捕55歲密宗巴拉許(Bhalesh Kumar)。巴拉許被捕後坦承，2名死者是在他的寺廟中結識，後來發生婚外情，拉胡爾的妻子因為察覺丈夫異狀前來向他求助，他便將2人的婚外情告知對方，沒想到因此惹禍上身，時常遭拉胡爾與蘇努威脅提告，便產生殺人念頭。

巴拉許15日趁拉胡爾與蘇努在森林中野戰時，突然將裝有約50條強力膠的瓶子淋到2人身上，2人嚇到想要分開，導致多處皮膚與私處嚴重撕裂傷，他便趁此時將2人刺死。巴拉許目前仍被警方拘留，案件正在調查中。