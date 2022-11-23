波蘭剛遭彈襲！俄網紅「冒充馬克宏」致電杜達　完整對話流出

▲杜達在波蘭遭襲當晚接獲一通冒充是馬克宏的電話。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

波蘭總統辦公室22日證實，在波蘭邊境村莊15日被飛彈襲擊當晚，總統杜達（Andrzej Duda）接獲一通自稱是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的惡作劇電話，並與之進行了7分鐘左右的對談，引發人們對政府維安的質疑。

綜合路透社與波蘭媒體報導，波蘭臨近烏克蘭邊境的普熱沃多夫（Przewodów）村莊15日遭飛彈襲擊，造成2人死亡。就在全球關注烏俄戰火是否會蔓延到第三國之際，波蘭總統杜達在和各國元首通話期間，接獲一通自稱是法國總統馬克宏的電話，並與對方展開了推心置腹的對話。

俄羅斯以惡作劇聞名的網紅沃萬（Vovan）和雷克薩斯（Lexus）在網上發布一段時長約為7分鐘半的通話錄音，承認當晚打給總統的就是他們。在這通電話中，我們可以聽到杜達用英語與對方交談，而來電者試圖裝出法國口音。

杜達簡單問候對方後直言，波蘭發生了應是飛彈引起的爆炸。自稱為馬克宏的通話者接著問道，飛彈是否有可能是烏克蘭所射、烏克蘭總統澤倫斯基有何反應，而杜達只表示他不清楚，但澤倫斯基堅稱飛彈是俄軍射的，「馬克宏，相信我，我很小心，我真的不想和俄羅斯打仗」。

杜達的辦公室透露，「在通話中，杜達總統透過對方不同尋常的談話方式迅速意識到這可能是場惡作劇，於是總統馬上結束了對話。」當局目前正在調查來電者是如何聯繫上杜達的，但報導稱，這已不是沃萬和雷克薩斯首次假冒他人撥電給杜達了。

2020年，他們曾假扮成聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）致電杜達，還曾騙過馬克宏、英國歌手艾爾頓強（Elton John）和英國前首相強生。杜達辦公室再三被騙一事引發外界對波蘭總統辦公室安全與電話過濾的質疑。