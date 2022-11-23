與320匹狼同吃同住！26歲男7年後變「狼王」　親密互動讓人嚇傻

▲狼類歷史上絕無僅有的「人類狼王」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

人和肉食野生動物之間存在「跨越物種」的純友誼嗎？內蒙古26歲的王先生以實際行動證明「當然存在」，他從2015年開始就在野生動物救助站收養受傷的野狼，至今若加上自然繁殖，他總共養了320匹狼，堪稱是狼類歷史上絕無僅有的「人類狼王」。

據《山海視頻》的報導，從2015年開始，王先生就在野生動物救助站收養照顧受傷的野狼，如今加上自然繁育，他已經有320匹狼，每天除了餵食狼群之外，王先生還會跟牠們玩在一起，堪稱貨真價實的「人類狼王」。

▲救助站裡有多達320匹狼。（圖／翻攝自微博）

王先生表示，自己在野生動物救助站工作，很多受過傷且無法在野外生存捕食的野狼都會被送到這裡。他還補充，自己從小在內蒙古長大，被狼群的團結精神所感染，所以小時候就很喜歡野狼，因此難得有機會，當然就會持續照顧狼群。

現在一年365天他幾乎都會和狼膩在一起，他表示，「上一批雖然是野狼，但把它們的崽仔養大之後，彼此就產生感情了。」這麼多年和狼建立了深厚的感情，狼也是他最忠誠的朋友，因此他會一直照顧狼群直到年老。

▲狼一看到他，會撒嬌、磨蹭，雙方互動非常親密。（圖／翻攝自微博）

當然，在撫養狼群的過程中，王先生也曾受過傷，最嚴重的一次是嘴巴被野狼給咬傷，縫了30多針，奇蹟的是，從那之後，咬傷他的那隻狼終於願意讓他近距離接觸了，在這之前他從來不允許王先生靠近牠半步，「狼對我而言，是非常有感情的動物，我不會被咬了一下就想放棄，因為牠們是最忠誠的動物。」

報導也提醒大家，王先生之所以能夠被狼群信任，是長期相處的結果，普通人如果在野外遇到野狼，千萬不可以逞強，「畢竟野生動物是有凶性的，可不是家裡的乖乖寵物狗。」

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