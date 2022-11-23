美國賣場槍擊恐釀10死　嫌犯疑為店經理「進入休息室開槍」

▲案發後，大批警力到場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州一間沃爾瑪賣場（Walmart）22日晚間發生槍擊事件，正當賣場還在營業的時段，一名據稱是店經理的男子持槍進入員工休息室射擊，隨後身亡。現階段仍未知嫌犯作案動機，警方表示，這起事件造成多人死傷，遇難人數上看10人。

綜合BBC、CNN報導，這間位在切薩皮克市（Chesapeake）的沃爾瑪賣場於22日當地晚間10時12分發生槍擊事件。一名身穿沃爾瑪賣場制服的男性目擊者宣稱，他當時剛離開員工休息室不久，店經理就進入並開槍，「我們失去一些同事」，但並不清楚到底有幾名同事中彈。

另據一名女性的說詞，她的家人就在店裡上班，才到班10分鐘就中彈，但所幸並未因此喪命，如今還能說話、傳訊息。而另名女子橋塔杰芙瑞（Joetta Jeffery）向CNN透露，槍擊案發生當下，她的母親就在大樓內，儘管沒有受傷，但受到驚嚇。

警方獲報後出動大批警力前往現場，已知槍手輕生喪命，目前仍不清楚犯案動機，但調查人員認為，槍手應該是這間賣場的員工或前員工，在休息室朝其他員工開槍。有員警透露，這起事件造成多人死傷，死亡人數不超過10人。

聖塔拉諾福克總醫院發言人證實，至少有5名傷者在院內接受治療。沃爾瑪則表示，對這起悲劇事件感到震驚，目前正與執法部門密切合作。

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