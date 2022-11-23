超吸睛！廣三8.5m麥塊聖誕樹夜晚發光　中友推巨型醜白兔搭雪橇

▲台中廣三SOGO百貨推8.5米麥塊聖誕樹，在夜晚發光超吸睛。（圖／館方提供）



記者游瓊華／台中報導

聖誕節腳步接近，廣三SOGO百貨今年的聖誕藝術裝置超吸睛！館方將物流箱搭配色彩、層次堆疊的方式進行空間規劃，打造一座高達8.5公尺的聖誕樹，周圍還特別設計露營風拍照區、遊戲區，吸引不少親子客前往打卡；中友百貨則與LINE貼圖明星醜白兔合作舉辦森林派對，營造出滿滿的聖誕節氣氛。

廣三SOGO表示，此次裝置藝術特別訂製馬卡龍色系湖水綠、櫻花粉、純淨白為代表色，整個場域運用數千個物流箱組合而成，搭配木棧板，加入了LED燈條、七彩漸變流星燈、燈管、露營風串燈，讓聖誕樹看來閃閃發亮，成為台中地區的新亮點。此外，今年除了經典的聖誕大遊行活動，還特別舉行聖誕報佳音，大遊行當天還有聖誕老人還可以跟大家近距離合影，與大家沉浸在聖誕佳節的歡樂氣氛。

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▲中友推6米高的LINE貼圖明星醜白兔搭雪橇裝置。（圖／館方提供）



中友百貨指出，在館內C棟1F廣場的設置了6米高醜白兔，搭著全台最大的紅色雪橇，此外，在B棟2F營造出充滿歐洲森林意象的「暖心森林」，立體小屋搭配松枝及聖誕燈飾妝點，仿佛身在北歐的靜謐森林中，一抬頭好像就能見到聖誕老公公拉著雪橇呼嘯而過，館內多處有擺設松枝、燈飾等，營造出身在歐洲森林的浪漫意象。