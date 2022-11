「iPhone掉海中460天」離奇被沖上岸　女失主打開震驚：還可以用

▲女意外撿回掉入海中近500天的iPhone。(圖/示意圖/本報資料照)

記者李振慧/綜合報導

英國39歲女子克萊爾(Clare Atfield)一年多前在漢普郡哈文特市(Havant)海岸划槳時,隨身的iPhone 8 Plus不小心掉入海中,原以為再也不會回來的手機,沒想到近500天後離奇被人撿到歸還,而且打開竟然還能使用,令她大呼神奇。

克萊爾表示,掉手機事件發生在去年8月4日,她在海上從事槳板運動時,整個人不小心墜進水中,導致放在防水袋中的iPhone 8 Plus從脖子上掉落,然而她爬起後繼續從事划槳活動,直到很久以後才發現手機不見。

