工程師媽媽選議員　政見發表會「只到一半」她批：現任全缺席！

▲ 徐鈺雯上街拜票。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合報導

九合一大選進入最後倒數，桃園市蘆竹區市議員政見發表會22日舉行，時代力量候選人徐鈺雯在臉書指出，應到的10名候選人僅有一半到場，而她從事十幾年的科技業工程師，又當了幾年全職媽媽，過去也沒想過自己會投身選戰，直到發現現任議員無法改善小市民處境，才決定挺身而出。

徐鈺雯22日在臉書發文寫道，蘆竹區市議員政見發表會應到候選人有10位，實到僅有5位，「現任的議員全員缺席！」而她只是個平凡的勞工、媽媽以及為人子女，沒有華麗背景，過去從沒想過自己有天會參選市議員，沒想到如今會站在政見發表會現場。

她的生活很單純，從台北科技大學畢業後從事十幾年的科技業工程師，2個孩子陸續出生後也當了幾年全職媽媽。她曾經以為政治與自己無關，直到後來發現現任議員無法改善像她一樣的小市民關注的事，考慮許久後才決定站出來改變現況，勇敢參選。

▲ Tequila已經和徐鈺雯變成朋友。（圖／翻攝自臉書）

她也在臉書提到，許多蘆竹鄉親常在路口看到她和選民揮手打招呼，其中一名大姐每次都像朋友一樣鼓勵她，還有一隻名叫Tequila的狗狗，已經和她變成朋友。

徐鈺雯說明，她選擇站在路口打招呼是因為無法到處灑廣告，才會用這種方式彌補曝光率，還可親自接觸民眾，最近卻看到許多候選人請人代站路口，甚至搬出候選人人形立牌，令她直言，「我是滿頭問號啦？其實你們已經滿街廣告了，如果不是本人好像不需要吧。」