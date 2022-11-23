　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美智庫：中國攻台只能慘勝　重創經濟外交！恐害「超級大國夢碎」

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲裴洛西訪台後，共軍在台灣周邊展開多日軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於22日發布一份分析報告，標題為「武統台灣對中國而言，將是一場慘勝」，其中提到就算解放軍「成功」以武力占領台灣，對北京的影響仍然嚴峻，可能會導致中國在外交與經濟上被孤立，錯失成為綜合超級大國的前景展望，中國領導人的路將被迫越走越窄。

據《德國之聲》報導，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）16日才警告，中國若選擇攻台將是不智之舉，如同俄羅斯入侵烏克蘭一樣的戰略錯誤。CSIS智庫22日報告指出，台灣境內或周邊的任何衝突都會直接或間接地為北京帶來經濟、金融、外交和聲譽上的重大損失，即使中國在軍事方面「取勝」，但經濟與外交地位將大幅惡化，「簡單來說，中國將會犧牲其成為世界綜合性超級大國的更大野望，得不償失。」

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲CSIS分析，中國武統台灣代價高昂，將是得不償失的慘勝。圖為解放軍東部戰區（PLA）地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

CSIS研究員認為，假使美國干預台海衝突，無論戰事會拖延幾天或幾周，中國付出的成本都會大幅增加，因為衝突將直接影響經濟重鎮、人口最多的東南沿海省份外。即使美國不進行干預，任何由北京發起的攻擊都會對中國產品進出口能力、國內金融市場、商業情緒和人民幣匯率產生直接且顯著的負面影響。

報告稱，一旦台灣受到攻擊，戰區範圍內的商業航運與空運將停滯，航運保險費激增，而中國占了全球前百大港口的40%海運量，供應鏈中斷導致的市場恐慌，可能比2008年金融海嘯時更加嚴重。投資者預期到西方將實施制裁，中國將面臨巨大的外資出逃，海內外資產的大規模拋售。而北京可能會採取加強資本控制、儲備緊急物資、暫停關鍵出口甚至限制出國旅行等緊急措施。

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲CSIS提到，若台海開戰台灣晶片業與經濟崩潰，重建代價與成本相當高。圖為解放軍閱兵。（圖／路透）

台灣大部分基礎設施可能在戰事中被破壞，港口也會停止台灣晶片出口，其中有60%是作為電子產品的原材料輸往中國大陸，供應鏈破壞之下，中國出口消費性電子產品的能力也會受阻。台灣經濟崩潰並中斷大部分貿易後，即使解放軍成功奪取台灣，中國將占領的會是一個受到嚴重破壞和孤立的「特別行政區」，面臨嚴重經濟萎縮、社會動盪，重建成本相當高。

報告預估，中國攻下台灣後，西方制裁與出口管制可能會持續數月到數年，導致北京與發達國家的經濟外交關係明顯惡化，並且引發鄰國不安，包含日、韓、澳、印度、越南、菲律賓等國都會大幅增加軍事支出，其他多數新興市場或發展中國家會盡量保持中立。

至於中國內部，報告則認為，併吞台灣可能會讓中國領導人習近平在初期提高民間聲望，但隨著國家建設的成本不斷升高，將逐步削弱國內對中共的整體信心。加上處於資本外流的情況，中國面對不堪重負的財政體系和國有部門債務，可能引發一場系統性的金融危機。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
台灣人遺體漂日本　日男見老人託夢「救我回去」
快訊／千萬床墊真的要處理掉了！　S HOTEL將公開過程
遭張蘭控婚內出軌具俊曄！大S霸氣回擊　陸網友狂讚
大S交代「100萬備用金」由來　撇親列明細表多要錢
大S霸氣逆襲「沒力氣也懶得出軌」！　底下1留言讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跟男友視訊卻是「女親戚」接電話！　她放火怒燒男友家

波蘭剛遭彈襲！俄網紅「冒充馬克宏」致電杜達　完整對話流出

美智庫：中國攻台只能慘勝　重創經濟外交！恐害「超級大國夢碎」

金正恩次女亮相萌翻鏡頭！北韓居民「嚇傻」曝：沒人關心飛彈試射

「iPhone掉海中460天」離奇被沖上岸　女失主打開震驚：還可以用

美國賣場槍擊恐釀10死　嫌犯疑為店經理「進入休息室開槍」

老公為世足花光存款　「家用剩3千」人妻氣炸罷工！網一面倒挺她

日相岸田爆違反選舉法！94張空白收據曝光　涉政治資金流向不明

踢走梅西！沙烏地球迷嗨到失控　「連門都拆了」狂吼慶祝

富士康鄭州廠掀暴力抗議！員工對峙「白衣警察」　擔憂薪資遭拖欠

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

跟男友視訊卻是「女親戚」接電話！　她放火怒燒男友家

波蘭剛遭彈襲！俄網紅「冒充馬克宏」致電杜達　完整對話流出

美智庫：中國攻台只能慘勝　重創經濟外交！恐害「超級大國夢碎」

金正恩次女亮相萌翻鏡頭！北韓居民「嚇傻」曝：沒人關心飛彈試射

「iPhone掉海中460天」離奇被沖上岸　女失主打開震驚：還可以用

美國賣場槍擊恐釀10死　嫌犯疑為店經理「進入休息室開槍」

老公為世足花光存款　「家用剩3千」人妻氣炸罷工！網一面倒挺她

日相岸田爆違反選舉法！94張空白收據曝光　涉政治資金流向不明

踢走梅西！沙烏地球迷嗨到失控　「連門都拆了」狂吼慶祝

富士康鄭州廠掀暴力抗議！員工對峙「白衣警察」　擔憂薪資遭拖欠

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

氣炸鍋、筆電、羽絨外套都下殺！好市多「黑五第4波」優惠品搶先看

3歲男童「劃傷鄰居豪車」　家長1舉動被讚爆：犯錯要自己承擔

賈靜雯「上下全開」性感破表　臉部靠Tiffany百萬新耳環打光

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO　會員：辦卡一年就等這天

小黑挺過貓瘟3個月長成「銀白仙氣喵」　尾巴驚豔網：好像神獸

全球最容易被破解密碼出爐　台灣人最愛用這三個字

彩蛋是下一代MX-5或RX原型跑車？馬自達公布2030電動化策略

西門國小通學步道改善開工　創校來最大規模翻新

雨還要下2天！「入冬最強冷空氣」下周抵台　挑戰冷氣團等級

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

國際熱門新聞

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

FTX破產創辦人「爽住巴哈馬豪宅」現況曝

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

一晚7500「世足早餐」開箱　球迷怒噴

人夫被妻抓姦　竟用手槍擊斃妻

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

正妹主播報導世足賽　遭4男包圍還遭性騷猛撞

美股收紅！等待Fed會議紀要　標普收復4千大關

娶妹妹懷孕6月！人夫酒後認：愛上了妳姊

印尼強震升至268死！倖存者狂搬磚瓦救家人

6年前才中312萬大獎　男買樂透又中156萬元

女遊客闖馬雅神廟拍抖音　跳蠢舞引眾怒

22歲女嚴重車禍　靠祖母預知夢救命

教堂拍性虐A片　路人目睹牧師與2女3P

更多熱門

相關新聞

美國警告歐盟！　台海衝突「釀全球損失達2.5兆美元」

美國警告歐盟！　台海衝突「釀全球損失達2.5兆美元」

美國警告歐洲國家，台灣衝突將致全球大規模經濟衝擊。據英國金融時報引述六名知情人士透露，美國國務院委託Rhodium Group榮鼎諮詢進行研究估計，中國對台灣的封鎖，將會造成2.5兆美元的經濟損失。

台股地緣政治震盪　歷年最大反彈130%

台股地緣政治震盪　歷年最大反彈130%

台海緊張　農糧署研發47款常溫即食品「供國人戰備存糧」

台海緊張　農糧署研發47款常溫即食品「供國人戰備存糧」

美國防次長：中國短期不會侵台　但須留意1件事

美國防次長：中國短期不會侵台　但須留意1件事

赴日買房避難！男喊「東京比新北便宜」秒被潑冷水

赴日買房避難！男喊「東京比新北便宜」秒被潑冷水

關鍵字：

台海危機台海衝突武力侵台武力統一武統台灣CSIS

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面