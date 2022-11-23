美智庫：中國攻台只能慘勝　重創經濟外交！恐害「超級大國夢碎」

▲裴洛西訪台後，共軍在台灣周邊展開多日軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於22日發布一份分析報告，標題為「武統台灣對中國而言，將是一場慘勝」，其中提到就算解放軍「成功」以武力占領台灣，對北京的影響仍然嚴峻，可能會導致中國在外交與經濟上被孤立，錯失成為綜合超級大國的前景展望，中國領導人的路將被迫越走越窄。

據《德國之聲》報導，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）16日才警告，中國若選擇攻台將是不智之舉，如同俄羅斯入侵烏克蘭一樣的戰略錯誤。CSIS智庫22日報告指出，台灣境內或周邊的任何衝突都會直接或間接地為北京帶來經濟、金融、外交和聲譽上的重大損失，即使中國在軍事方面「取勝」，但經濟與外交地位將大幅惡化，「簡單來說，中國將會犧牲其成為世界綜合性超級大國的更大野望，得不償失。」

▲CSIS分析，中國武統台灣代價高昂，將是得不償失的慘勝。圖為解放軍東部戰區（PLA）地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

CSIS研究員認為，假使美國干預台海衝突，無論戰事會拖延幾天或幾周，中國付出的成本都會大幅增加，因為衝突將直接影響經濟重鎮、人口最多的東南沿海省份外。即使美國不進行干預，任何由北京發起的攻擊都會對中國產品進出口能力、國內金融市場、商業情緒和人民幣匯率產生直接且顯著的負面影響。

報告稱，一旦台灣受到攻擊，戰區範圍內的商業航運與空運將停滯，航運保險費激增，而中國占了全球前百大港口的40%海運量，供應鏈中斷導致的市場恐慌，可能比2008年金融海嘯時更加嚴重。投資者預期到西方將實施制裁，中國將面臨巨大的外資出逃，海內外資產的大規模拋售。而北京可能會採取加強資本控制、儲備緊急物資、暫停關鍵出口甚至限制出國旅行等緊急措施。

▲CSIS提到，若台海開戰台灣晶片業與經濟崩潰，重建代價與成本相當高。圖為解放軍閱兵。（圖／路透）

台灣大部分基礎設施可能在戰事中被破壞，港口也會停止台灣晶片出口，其中有60%是作為電子產品的原材料輸往中國大陸，供應鏈破壞之下，中國出口消費性電子產品的能力也會受阻。台灣經濟崩潰並中斷大部分貿易後，即使解放軍成功奪取台灣，中國將占領的會是一個受到嚴重破壞和孤立的「特別行政區」，面臨嚴重經濟萎縮、社會動盪，重建成本相當高。

報告預估，中國攻下台灣後，西方制裁與出口管制可能會持續數月到數年，導致北京與發達國家的經濟外交關係明顯惡化，並且引發鄰國不安，包含日、韓、澳、印度、越南、菲律賓等國都會大幅增加軍事支出，其他多數新興市場或發展中國家會盡量保持中立。

至於中國內部，報告則認為，併吞台灣可能會讓中國領導人習近平在初期提高民間聲望，但隨著國家建設的成本不斷升高，將逐步削弱國內對中共的整體信心。加上處於資本外流的情況，中國面對不堪重負的財政體系和國有部門債務，可能引發一場系統性的金融危機。

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