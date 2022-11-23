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富士康鄭州廠掀暴力抗議！員工對峙「白衣警察」　擔憂薪資遭拖欠

▲▼富士康鄭州廠23日上午傳出大批員工圍住穿白色防護衣的警察。（圖／翻攝自Twitter）

▲富士康鄭州廠23日上午傳出大批員工圍住穿白色防護衣的警察。（圖／翻攝自Twitter）

記者羅翊宬／綜合報導

鴻海集團旗下富士康鄭州廠是蘋果在全球最大的iPhone組裝廠，光是廠區內的員工就高達20多萬人，不過近日首都北京新冠疫情升溫，使得當局決定加強防疫政策的實施力道。一段短影音顯示，自稱是富士康鄭州廠員工的群眾從宿舍蜂湧而出，他們拆毀障礙物，且不斷與身著白色防護衣的人員爆發衝突。

根據《彭博社》、《路透社》報導，來自中國的短影音社群媒體今（23）日出現數段影片，據稱影片內的背景正是富士康鄭州廠，工廠內的勞工們從宿舍憤怒湧出，人數遠遠超過身穿白衣的衛生當局人員，100多人聚集在戶外，與數十名白衣人員對峙，他們說這些白衣者其實是防暴警察。

另一段影片則顯示，幾個穿白衣的當局人員持棍毆打躺在地上的人，圍觀的群眾高聲呼喊「打、打」，成群結隊的人們則強行穿過路障，其中還有幾個人包圍了一輛被占領的警車，並開始搖晃車輛、語無倫次驚聲尖叫。

還有一段影片顯示，憤怒的員工在會議室包圍一名沉默、情緒低落的經理。目擊者透露，抗議活動從一夜之間開始，起因是員工們擔心薪資被拖欠、不滿伙食供應與相關待遇不足，且擔憂自己恐已遭到新冠病毒感染，身穿白衣的防暴警察23日連忙趕往現場維持秩序。

一名男員工喊道，「我真的很害怕這個地方，我們現在可能都是新冠肺炎陽性」；另一人則喊，「你這是在送我們去死！」

報導指出，隨著新冠防疫政策解除遙遙無期，中國境內各地開始爆發嚴重暴力事件，今年5月廣達電腦（Quanta Computer）的數百名員工與安全人員爆發衝突；與此同時，被認為是中國南方製造業中心的的廣東則是在被當局封鎖的地區出現相關抗議活動。

富士康一名代表並未回覆《彭博社》、《路透社》的置評回復要求。

位於中國河南省鄭州市的富士康是蘋果最關鍵的生產基地，估計全球約有5分之1的最新款鳩在此處生產。

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