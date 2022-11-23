快訊／美國連鎖賣場又爆大規模槍擊　警方證實多人死傷

▲維吉尼亞州一間沃爾瑪賣場發生槍擊。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州22日一間沃爾瑪賣場（Walmart）發生大規模槍擊事件，當地警方稍早證實有多人死傷。目前賣場外仍有大批警力在場，槍手已經身亡。

外媒WAVY最新消息指出，警方於晚間10時12分接獲槍擊案通報，案發當下賣場仍在營業中。警局發言人柯辛斯基（Leo Kosinski）表示，員警獲報趕往現場時，就發現多人死亡、也有多人受傷，已知槍手死在賣場內。

現階段仍不清楚有多少人命喪槍擊案或受傷，但柯辛斯基指出，遇難者不超過10人，同時敦促民眾遠離槍擊案地點。

推特目前正在流傳這起事件疑似是賣場經理持槍射擊。相關單位並未公布槍手姓名，柯辛斯基對此說明，調查人員並不知道槍手是否為賣場員工，或是否輕生死亡，但相信警方沒有開槍。

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