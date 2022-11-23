快訊／美國連鎖賣場又爆大規模槍擊　警方證實多人死傷

▲維吉尼亞州一間沃爾瑪賣場發生槍擊。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
美國維吉尼亞州22日一間沃爾瑪賣場（Walmart）發生大規模槍擊事件，當地警方稍早證實有多人死傷。目前賣場外仍有大批警力在場，槍手已經身亡。
外媒WAVY最新消息指出，警方於晚間10時12分接獲槍擊案通報，案發當下賣場仍在營業中。警局發言人柯辛斯基（Leo Kosinski）表示，員警獲報趕往現場時，就發現多人死亡、也有多人受傷，已知槍手死在賣場內。
現階段仍不清楚有多少人命喪槍擊案或受傷，但柯辛斯基指出，遇難者不超過10人，同時敦促民眾遠離槍擊案地點。
推特目前正在流傳這起事件疑似是賣場經理持槍射擊。相關單位並未公布槍手姓名，柯辛斯基對此說明，調查人員並不知道槍手是否為賣場員工，或是否輕生死亡，但相信警方沒有開槍。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022
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