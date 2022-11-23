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踢走梅西！沙烏地球迷嗨到失控　「連門都拆了」狂吼慶祝

記者葉睿涵／編譯

沙烏地阿拉伯22日在卡達世界盃首戰中，以2比1的成績爆冷擊敗梅西領軍的阿根廷球隊，成為亞洲第3支扳倒世界盃冠軍的球隊。沙烏地阿拉伯一名球迷在家中觀看球賽直播時，因為過於興奮，竟意外將家中大門也拆了下來，場面相當驚人。

▲▼梅西。（圖／路透）

▲阿根廷22日爆冷輸掉世界盃首戰，隊長梅西驚訝得不敢置信。（圖／路透）

據《太陽報》報導，阿根廷22日對陣沙烏地阿拉伯時，上半場攻勢相當凌厲，且開賽10分鐘，國際球星梅西就踢進了一顆12碼罰球，讓阿根廷以1比0領先。阿根廷目前在世界排名第3，因此人們都認為，阿根廷對陣排名第51的沙烏地阿拉伯應該能輕鬆晉級到淘汰賽，豈料下半場雙方的形勢卻瞬間逆轉。

比賽進入下半場後，謝赫里（Saleh Al-Shehri）和薩倫（Salem Al-Dawsari）在8分鐘內連續進2球，沙烏地阿拉伯以2比1拿下勝利。沙烏地阿拉伯一群在家中觀看直播的球迷，在看到國家隊攻入第二顆絕殺球，大爆冷地贏過前世界盃冠軍時，欣喜若狂地手舞足蹈了起來。

▲▼沙烏地阿拉伯爆冷打敗阿根廷，一名球迷激動得將家裡的大門給拆了下來。（圖／翻攝自推特）

▲沙烏地阿拉伯爆冷打敗阿根廷，一名球迷激動得將家裡的大門給拆了下來。（圖／翻攝自推特）

從現場畫面可見，當時正在看球的一群人，在得知贏球後，興奮得跳了起來，邊握拳大喊，邊蹦蹦跳跳地瘋狂慶祝。其中一名男子甚至激動得把家裡的門拆了下來，拖到房子外。當他回到房內時，另一名男子立即衝向他，並給了他一個大大的擁抱，似乎沒有人在意大門的狀態。

沙烏地阿拉伯出乎預料地打敗了世界盃冠軍熱門，收穫開門紅，讓全國上下都沉浸在贏球的喜悅當中。沙國國王薩爾曼（King Salman）隨後也宣布，全國將在23日放假一天，以慶祝球隊的歷史性勝利。

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