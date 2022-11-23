和群眾跳舞慘了！阿根廷女記者轉播世界盃　錢包證件被偷走

記者詹雅婷／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽正式開踢，在開幕式登場前，阿根廷記者梅澤爾（Dominique Metzger）也抵達卡達首都杜哈進行報導，但卻沒想到現場轉播與群眾跳舞期間成為扒手鎖定目標，許多個人物品被偷走，包括裝有身分證等重要文件的錢包。

• ULTIMA HORA: Periodista argentina Dominique Metzger sufrió un acto de robo en Qatar durante su cobertura del mundial. Comentó que las autoridades qataríes le preguntaron qué hacer con el ladrón cuando lo atrapen. @estreyaystar pic.twitter.com/kIBUePlObA — BREAKING NEWS (@NewsAlerts_ES) November 20, 2022

綜合Yahoo News UK報導，阿根廷電視台Channel TN記者梅澤爾當時人就在卡達首都杜哈濱海大道，在球迷區進行世界盃正式開踢之前的轉播。她透露，「我當時和群眾一起跳舞，我相信就在那一刻，有人打開我包包的拉鍊、拿走我的錢包，但我當時沒有注意到，因為我就在人群中間」，最終選擇前往警察局報案。

然而當地員警開口提及的內容，讓她感到些微錯愕。梅澤爾說，她被一名女警告知，當地四處都有高科技監視攝影鏡頭，會透過臉部辨識來抓小偷，但卻問了一句「我們找到這個人之後，妳希望司法體系怎麼做？」

梅澤爾當時感到困惑，要求員警進一步說明。這名女警接著提到，「妳想要哪種正義？妳想讓我們給這個人判什麼刑？妳想讓這人被判5年刑期嗎？想讓這個人被驅逐出境嗎？」梅澤爾說，只是希望能夠平安找到遺失的財物。

梅澤爾把整個報案過程全都透過Instagram公開，已知當局已經承諾會把遺失物品歸還，但目前仍未知她丟失的個人物品是否已經尋獲。

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