荷蘭隊世足首勝入袋　教練范加爾嗨到「邀妻上床」！場邊互動曝光

卡達世界盃A組的荷蘭隊於台灣時間22日對上塞內加爾的賽事中,僵持到第84分鐘才進球,驚險取得首勝。荷蘭國家隊總教頭范加爾(Louis van Gaal)隔天帶隊練球時,被拍到在場邊和老婆交談,他一臉正經地說「妳可以過來飯店,就來我房間『上床』。」

根據《紐約郵報》報導,荷蘭隊在世界盃首場比賽以2比0擊敗塞內加爾隊的隔一天,71歲的總教練范加爾和球員們來到球場進行訓練,而他結縭14年的妻子特露絲(Truus)也來到場邊。

外媒截取的一段影片中,范加爾用荷蘭語對老婆說,「但妳可以過來飯店,就來我的房間,然後『上床』(get laid)。」范加爾原本還一臉正經,說完這段「夫妻調情」的台詞後也忍不住笑場。

Louis Van Gaal to his wife at training today :



“But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” pic.twitter.com/9IAp9sdDCZ