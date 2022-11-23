荷蘭隊世足首勝入袋　教練范加爾嗨到「邀妻上床」！場邊互動曝光

▲荷蘭國家代表隊總教練范加爾（Louis van Gaal）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

卡達世界盃A組的荷蘭隊於台灣時間22日對上塞內加爾的賽事中，僵持到第84分鐘才進球，驚險取得首勝。荷蘭國家隊總教頭范加爾（Louis van Gaal）隔天帶隊練球時，被拍到在場邊和老婆交談，他一臉正經地說「妳可以過來飯店，就來我房間『上床』。」

根據《紐約郵報》報導，荷蘭隊在世界盃首場比賽以2比0擊敗塞內加爾隊的隔一天，71歲的總教練范加爾和球員們來到球場進行訓練，而他結縭14年的妻子特露絲（Truus）也來到場邊。

外媒截取的一段影片中，范加爾用荷蘭語對老婆說，「但妳可以過來飯店，就來我的房間，然後『上床』（get laid）。」范加爾原本還一臉正經，說完這段「夫妻調情」的台詞後也忍不住笑場。

Louis Van Gaal to his wife at training today :



“But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” pic.twitter.com/9IAp9sdDCZ — SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022

范加爾是荷蘭著名足球教練，曾擔任英超曼聯、德甲拜仁慕尼黑的主教。在本屆卡達世足開賽前，范加爾一度被診斷出前列腺癌，他4月證實已經成功接受治療，球員們也表示，教練罹癌後仍然給予他們很大的鼓勵。中衛范迪克（Virgil van Dijk）說「他是一個非常堅強、直言不諱的人，我們當時想支持陪伴他。」前峰延森（Vincent Janssen）也說，「他不怎麼談論病情，他很堅強，努力奮鬥。」

▼荷蘭隊教練范加爾一度罹癌。（圖／路透）

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