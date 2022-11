行李箱裡塞貓咪　「巨大獸影」全場嚇壞！旅客更驚訝：貓不是我的

▲美國機場官員在托運行李中發現一隻活貓咪。(圖/翻攝美國運輸安全管理局(TSA)推特,下同)

記者張寧倢/編譯

美國運輸安全管理局(TSA)一名官員在紐約的約翰•甘迺迪國際機場(JFK Airport)工作時,透過X光掃描機發現一只托運行李出現「巨大獸影」,嘴部還呈現張開狀態,橘黃色的毛露出拉鍊縫隙,打開一看竟然有一隻貓躺在行李箱中。但攜帶行李的男性旅客堅稱,這根本不是他的貓,並不知道貓是如何「偷渡」的。

根據《紐約郵報》報導,TSA官員22日上午在行李安檢處發現,其中一只行李箱裡被X光機掃描出一隻完整的動物剪影,仔細一看才發現拉鏈有個地方被撐開,還露出一撮橘黃色的毛,官員小心翼翼地打開行李箱,果真發現了一隻橘貓靜靜地躺在裡頭。TSA發言人法布斯坦(Lisa Farbstein)表示,官員對行李箱裡出現毛茸茸的活體感到「震驚」。

▲行李箱拉鍊縫隙露出貓咪的橘色毛髮,官員打開檢查真的看到貓咪躺在裡頭。

更奇怪的是,帶著這名行李箱的旅客不斷堅稱,這貓不是他的。法布斯坦後來證實,這隻貓已經安全地回到家中。37歲女飼主艾利科絲(Alix)表示,直到機場工作人員打來,她才發現寶貝橘貓「Smells」跟著暫住的房客離家出走了。她的未婚夫立刻叫車到甘迺迪機場,拯救在漫長旅途中「飽受疲憊」的貓,結果發現Smells完全沒有任何不舒服的跡象。

艾利科絲說,「我擔心牠會被嚇得不輕,但在從機場回來的路上牠甚至連喵喵叫也沒有。我特別為牠準備好吃的,牠還表現得好像什麼都沒發生過一樣。」當局問艾利科絲是否要對房客提告,她極力保證這只是一次意外,「我們的幾隻貓真的很喜歡檢查袋子和盒子,顯然只是其中一隻爬進了他的行李箱。」

TSA finds cat in checked baggage: ‘Cat’s out of the bag’ https://t.co/ecKQOFuoSL pic.twitter.com/zunnE4kRrm