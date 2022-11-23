行李箱裡塞貓咪　「巨大獸影」全場嚇壞！旅客更驚訝：貓不是我的

▲美國機場官員在托運行李中發現一隻活貓咪。（圖／翻攝美國運輸安全管理局（TSA）推特，下同）

記者張寧倢／編譯

美國運輸安全管理局（TSA）一名官員在紐約的約翰•甘迺迪國際機場（JFK Airport）工作時，透過X光掃描機發現一只托運行李出現「巨大獸影」，嘴部還呈現張開狀態，橘黃色的毛露出拉鍊縫隙，打開一看竟然有一隻貓躺在行李箱中。但攜帶行李的男性旅客堅稱，這根本不是他的貓，並不知道貓是如何「偷渡」的。

根據《紐約郵報》報導，TSA官員22日上午在行李安檢處發現，其中一只行李箱裡被X光機掃描出一隻完整的動物剪影，仔細一看才發現拉鏈有個地方被撐開，還露出一撮橘黃色的毛，官員小心翼翼地打開行李箱，果真發現了一隻橘貓靜靜地躺在裡頭。TSA發言人法布斯坦（Lisa Farbstein）表示，官員對行李箱裡出現毛茸茸的活體感到「震驚」。

▲行李箱拉鍊縫隙露出貓咪的橘色毛髮，官員打開檢查真的看到貓咪躺在裡頭。

更奇怪的是，帶著這名行李箱的旅客不斷堅稱，這貓不是他的。法布斯坦後來證實，這隻貓已經安全地回到家中。37歲女飼主艾利科絲（Alix）表示，直到機場工作人員打來，她才發現寶貝橘貓「Smells」跟著暫住的房客離家出走了。她的未婚夫立刻叫車到甘迺迪機場，拯救在漫長旅途中「飽受疲憊」的貓，結果發現Smells完全沒有任何不舒服的跡象。

艾利科絲說，「我擔心牠會被嚇得不輕，但在從機場回來的路上牠甚至連喵喵叫也沒有。我特別為牠準備好吃的，牠還表現得好像什麼都沒發生過一樣。」當局問艾利科絲是否要對房客提告，她極力保證這只是一次意外，「我們的幾隻貓真的很喜歡檢查袋子和盒子，顯然只是其中一隻爬進了他的行李箱。」

TSA finds cat in checked baggage: ‘Cat’s out of the bag’ https://t.co/ecKQOFuoSL pic.twitter.com/zunnE4kRrm — New York Post (@nypost) November 22, 2022

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