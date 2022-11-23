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買威力球樂透中156萬元！　男超強好運嚇壞妻：6年前才中312萬元

▲▼美國威力球(Powerball)樂透。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國威力球(Powerball)樂透。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州48歲男子蒙托亞(Dimas Montoya)近來購買威力球(Powerball)樂透，贏得美元 50,000元大獎（約台幣156萬元），然而當他告知妻子這個喜訊時，對方完全不敢置信，因為他6年前才中過美元100,000 元大獎（約台幣312萬元），沒想到好運竟然二次臨門。

在餐廳擔任廚師的蒙托亞，下班後在加油站商店隨手購買了一張彩券，沒想到竟然讓他中獎，他開心表示，「我在我常去的加油站檢查彩券，當店員說我要去總部兌獎時，對方也為我感到開心，因為金額很高」。

馬里蘭州彩券發言人表示，蒙托亞其實平時有固定購買彩券的習慣，他所購買的刮刮樂獲得了小額獎金，以2美元所買的威力球彩券11月7日讓他贏得三等獎。

蒙托亞領獎時表示，他第一時間告訴妻子這個好消息，可是妻子完全不相信他，因為他2016年購買刮刮樂，就中過美元10萬元大獎，直到他向妻子出示美元5萬元的中獎彩券，妻子才終於相信，他計畫把獎金用在帶全家度假，之後存起來。

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