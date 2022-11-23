卡達豪華酒店噴3000元　球迷買到「超迷你漢堡」傻眼！寒酸照瘋傳

We spent £80 on TINY cold burgers & bottled beer at Qatar hotel https://t.co/bXtZZAtECe — Sun Sport (@SunSport) November 22, 2022

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022卡達世界盃爭議不斷，一晚要價台幣7400元的球迷村有如工地，附贈的早餐盒差強人意，球迷區的沙拉更是貴得誇張，也有網友分享，由於官方突如其來的禁酒令，球迷湧入少數有賣酒的豪華酒店，花了台幣近3000元卻只買到5罐啤酒和2個迷你漢堡，賣相十分寒酸，令他忍不住上網抱怨。

《澳洲新聞網》報導，卡達在球賽開幕48小時前宣布場館禁止販售酒精飲料，想在開放飲酒的球迷區買酒還得等到傍晚6點半酒吧開門，否則就只能在首都杜哈各地有執照的酒吧，可向外國人和非穆斯林者出售酒類。

21日威爾斯對上美國隊，多達1600名威爾斯隊球迷都想擠進杜哈一家豪華酒店的酒吧，從下午1點半就開始排隊，並掏出大把鈔票購買啤酒和食物，拿到餐點卻當場傻眼。

有人花費79英鎊（約台幣2928元）僅買到5瓶啤酒，代表每瓶要價約16英鎊（約台幣593元）。照片中可見除啤酒以外，酒吧也提供餐點，卻是2個令人毫無食慾的迷你漢堡，尺寸甚至不及半個手掌，掀開麵包一看肉排似乎也很乾，就連薯塊都是乾的。

不過威爾斯球迷艾歐安（Ieuan）坦言，「這就是現實。與其為了找地方喝一杯而到處走來走去，我們還寧願花這筆錢。我們住在一艘遊輪上，船上的飲料價格也差不多，所以今天下船的感覺很棒。」

事實上，寒酸的迷你漢堡只是卡達世足一連串爭議其中一樁，還有許多球迷對球迷區販賣的「希臘沙拉」表示不滿，因為它看起來和超市裡的袋裝生菜長得一模一樣，且量少又貴得離譜，要價9英鎊（約台幣333元）。

This Greek salad will set you back $16 AUD in the Qatar Fan Zone #Qatar2022 pic.twitter.com/G0kvje4KTy — TAB (@tabcomau) November 18, 2022

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