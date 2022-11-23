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畫面曝光！女遊客爬365台階「闖馬雅神廟拍抖音」　跳蠢舞引眾怒

為了拍抖音！女遊客爬365台階「闖進馬雅神廟」　大跳蠢舞引眾怒。（圖／翻攝自TikTok）

▲女子竟然闖進神廟，引發民眾憤怒。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名女遊客近來前往馬雅金字塔觀光時，竟然違反規定爬到古蹟上跳舞拍攝抖音，誇張行為引發民眾怒火，被保全驅離現場時，遭到民眾拉頭髮、潑水抗議，現場影片在網路上爆紅。

事件20日發生在猶加敦半島，馬雅文明遺址奇琴伊察(Chichén Itzá)的卡斯蒂略金字塔(Kukulcán)，該景點2007年被聯合國教科文組織選為世界新七大奇蹟之一，然而這名女遊客為了拍攝TikTok短片，竟然違反禁令爬上365台階，跑進神廟跳舞，誇張景象令在場許多遊客震驚又憤怒。

影片中可看到，這名穿著藍色上衣的金髮女子拍片跳舞時，遭到許多圍觀群眾嘲笑與怒罵，後來保全強制帶離現場時，有一名憤怒的婦女拉扯她的頭髮，還有人向她扔水瓶抗議。

現場影片後來在網路上流傳，女子的身分也跟著曝光，當地媒體揭露，跳舞女遊客是來自當地的29歲女子阿比蓋爾(Abigail Villalobos)。當地警方不願意對外證實女遊客身分，僅表示女子被帶到警局關押約半小時，後來支付墨西哥披索5,000元（約台幣8,020元）罰金後獲釋。

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