教堂拍性虐A片！路人現場目睹牧師和2女「3P床戰」　3人下場出爐

▲牧師竟然和2女在教堂3P拍片。（圖／翻攝自St. Tammany Parish Sheriff's Off）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州37歲牧師查維斯(Travis Clark)，竟然找來2女在神聖祭壇上拍攝3P性虐影片，床戰現場被路過民眾發現立刻報警，3人皆因猥褻罪名被捕。這名前牧師近來出庭認罪，被判處3年緩刑、3年監督緩刑與美元1,000元（約台幣3.1萬元）罰款。

這起誇張事件發生在2020年9月，在珀爾里弗市(Pearl River) 聖彼得與保羅天主教堂(Sts. Peter and Paul Catholic Church)擔任牧師的查維斯，竟然被民眾發現，在祭壇上與2名穿著性感內衣的女子3P拍片，嚇得目睹民眾立刻報案。

警方前往現場除了發現攝影機與舞台燈，還找到許多性玩具，雖然3人的行為都是自願但因為發生在公共場合，仍依猥褻罪將查維斯與2名女子敏蒂(Mindy Dixon)與梅麗莎(Melissa Cheng)逮捕。

誇張事件震驚當地，神聖的祭壇遭到褻瀆也引來紐奧良教區大主教艾蒙德(Gregory Aymond)憤怒，後來下令將其燒毀，查維斯也被解雇。本案近來開庭，查維斯被判處3年緩刑與美元1,000元罰款，另外2名女被告已於今年7月認罪，被判處2年緩刑。