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巴西奪冠機率最大！AI模擬預測世足賽　排行榜曝光

▲▼ 2022世界盃足球賽。一名球迷拿著獎盃複製品。（圖／路透）

▲圖為一名球迷拿著獎盃複製品。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國艾倫圖靈研究所（Alan Turing Institute）創建綽號為「AIrsenal」的AI人工智慧模型，在針對2022卡達世界盃足球賽程進行10萬次模擬後，預測巴西隊奪冠機率最大。

綜合每日郵報、每日星報報導，團隊專家利用自2002年世界盃以來的各種賽事與友誼賽數據，來針對2022年的卡達世界盃進行模擬預測，這項結果在世足賽正式開踢之前出爐。

▲▼ 。（圖／翻攝自Alan Turing Institute）

▲機構預測，巴西是奪冠大熱門，比利時和阿根廷緊追在後。（圖／翻攝自Alan Turing Institute）

依據數據，巴西以25%拿下最高奪冠機率，接著是比利時、阿根廷、法國及英格蘭。其中英格蘭隊奪冠機率為7%，進入四強賽機率為58.5%。排在第六至第十的國家依序是西班牙、荷蘭、丹麥、葡萄牙及克羅埃西亞。

不過主導這項研究的專家尼克巴洛（Nick Barlow）也強調，這只是有趣的研究項目，「我們當然不建議用我們的預測下賭注」。

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