高速公路驚見年輕女屍！她遭老爸槍殺「塞行李箱」　只因和他結婚

▲印度22歲女子阿育希慘遭父母槍殺、棄屍於高速公路上的手提箱內。（圖／翻攝自India Posts）

記者羅翊宬／綜合報導

即便如今已是21世紀，在印度若和來自不同種姓的另一伴結婚，恐招致殺身之禍！距離德里150公里遠的亞穆納高速公路上扔棄的一只手提箱內，赫見一名年僅22歲的女性屍體，胸部中了2槍，近日德里警方終於解開該名女子的被殺之謎，原因是她生前與不同種姓男子結婚，最後遭到反對的父母謀殺棄屍。

根據印媒《OpIndia》、《India Posts》，年僅22歲、五官清秀的女子阿育希（Ayushi Chaudhary）的屍體本月18日被發現扔在北方邦亞穆納高速公路上的紅色手提箱內，她的遺體佈滿彈痕，不僅胸部中了2槍、就連臉部都有傷痕，這起兇殺案引起印度國內軒然大波，警方2天後才終於得知遺體的身份，懷疑她的家人並未如實稟報她的行蹤。

警方不斷盤問阿育希的父親尼提什（Nitesh Yadav）、母親布拉賈巴拉（Brajbala），不過兩人的說法並不一致，最後他們才向警方認罪，坦言因為女兒阿育希未經他們的同意而離家出走、強行嫁給不同種姓的男人，最終才導致他們決定槍殺女兒，他們認為這是一種「榮譽謀殺」（honor killing）。

Published by BOOM LiveBy Nivedita Niranjankumar A photo of a woman wrapped in plastic and fit in a suitcase is being shared with a false communal claim that she was killed by a Muslim man. BOOM found that the victim was a Aayushi Chaudhary murdered byhttps://t.co/BOid01co4D pic.twitter.com/ZtALno9Avm — News Craving (@Newscraving1) November 22, 2022

報導指出，來自德里的阿育希愛上了同樣來自德里的年輕男子，然而阿育希的父母並不接受，因為雙方來自不同種姓，不顧父母反對的阿育希在年僅一年的時間內便與男子完婚，不過因為父母不贊同這場婚事，阿育希選擇留在父母身邊。

今年11月17日上午，阿育希在婚姻問題上和母親發生嚴重爭執，阿育希的父親返回家中後試圖勸解女兒，不過阿育希始終不願意接受，對此大發雷霆的父親尼提什便拿起擁有合法執照的左輪手槍，在母親、哥哥的面前向阿育希胸口開了2槍，阿育希當場慘死。

尼提什將女兒的屍體裝在紅色手提箱內，凌晨3時開車將屍體運走，當時女子的父親負責開車、母親則坐在前排，凌晨5時將屍體拋棄在距離德里150公里遠、位於北方邦古城馬圖拉（Mathura）的亞穆納高速公路上。

印度警方向《BBC》透露，這是屬於印度文化中特有的犯罪「榮譽謀殺」，通常是針對家族內的親戚，尤其被害者通常是年輕女性，她們被指控為家庭帶來恥辱。

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